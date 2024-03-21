ТОВ "Краснолиманське" у 2023 році сплатило на 25% більше податків у порівнянні з минулим роком – 729,3 млн гривень

ТОВ "Краснолиманське" за підсумками 2023 року сплатило до бюджетів усіх рівнів 729,3 млн гривень податків і зборів, повідомили в компанії, передає ТСН.

Зокрема, підприємство напряму сплатило 445,6 млн гривень ПДВ, 85,7 млн гривень податку на прибуток, 28,3 млн гривень ренти за користування надрами та 103,9 млн гривень – ЄСВ (Єдиний соціальний внесок).

Також компанія як податковий агент сплатила 65,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Довідоково

ТОВ "Краснолиманське" засновано 2003 року і спеціалізується на видобутку вугілля в шахті "Краснолиманська", яка розташована в Покровському районі Донецької області.

За підсумками 2022 року підприємство сплатило до бюджетів усіх рівнів 581,2 млн гривень податків та зборів.