Уряд хоче прив'язати ціни на сигарети до курсу євро, — ЗМІ

Метою нового законопроєкту, стверджують журналісти, є встановлення акцизних зборів у 90 євро за 1000 сигарет.

18 березня уряд вніс до парламенту проєкт закону, згідно з яким акцизи на сигарети будуть встановлені у євро, а не у гривні. Урядовці обґрунтовують своє рішення неіснуючими вимогами ЄС. Про це йдеться в статті "24 Каналу".

На думку журналістки, головною метою проєкту Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби" є встановлення акцизних зборів у 90 євро за 1000 сигарет.

Наразі діє закон, який щорічно збільшує ставку акцизу з 2018 до 2025 р. на 20%. Але в останні роки купівельна спроможність населення знижується, у той час, зазначає автор матеріалу, ціни на сигарети безперервно ростуть.

"Кабінет міністрів пояснює своє рішення нібито вимогами ЄС. Як це не дивно, таких вимог ЄС ніколи не висував. У жодному документі ЄС, який ратифікувала Україна, не має навіть згадки про досягнення позначки у 90 євро ні у 2025 році, ні у 2028, як пропонує уряд", – йдеться в тексті статті.

Також журналістка зазначає, що багато країн ЄС під час переходу на бажаний рубіж враховували поточний рівень доходів громадян та курсу національних валют. Але в українських реаліях прогнозувати курс національної валюти складно.

"За повної залежності і відсутності необхідного зовнішнього фінансування стрімкий стрибок курсу, приміром, до 50 – 60 грн/євро не є вже і таким же неможливим. Якщо станеться подібне, що вже траплялося і не один раз, вся тютюнова галузь країни буквально впаде, адже в ціні пачки сигарет майже 80% – це податки, і стрибок девальвації одномоментно буде відображений у ціні", – розповідає автор.

В тексті статті також зазначають, що запропонований проєкт закону може загнати український ринок у тінь. По мірі подорожчання тютюнової продукції частка нелегального товару у 2023 збільшилась до 25,7% порівняно із 4,4% у 2018.

За словами голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, зрівняння акцизних ставок на тютюнові вироби з рівнем ставок в ЄС доцільно обговорювати, коли наш нелегальний ринок буде меншим хоча б в два рази, ніж зараз.

"Ми отримаємо такий рівень нелегального ринку, який взагалі ніколи не поборемо", – заявляє Гетманцев.

Якщо законопроєкт все ж таки приймуть у цілому, резюмує автор, першим постраждалим стане саме уряд, бо не отримає очікуваних податків.