Порошенко образив жінку-колегу та втік, коли вона запитала про причину неголосування за надважливі законопроєкти, — ЗМІ

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вилаявся на адресу народної депутатки та спішно залишив приміщення Верховної Ради замість голосування за надважливі законопроєкти. Це сталося після оголошення перерви у засіданні ВР, повідомляє народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, публікуючи відповідне відео, передає портал ukranews.com.

"Колишній Президент публічно зробив мені зауваження знизити тон. Я попросила його не робити мені зауважень і сіла навпроти взяти участь в дискусії і зрозуміти, чому опозиційні лідери не повертаються до зали голосувати. Наприкінці зустрічі, виходячи з зали, Петро Олексійович Порошенко при багаточисельних свідках заявив, що "від мене смердить", — пише Василевська-Смаглюк.

За словами жінки, у відповідь на це вона зауважила, що це занадто низько для колишнього Президента казати подібне будь-якій особі, в тому числі і колезі по парламенту. Та коли вона включила камеру і попросила повторити, Порошенко порекомендував їй звернутися до лікаря, а його охорона грубо відштовхнула жінку.

"Мабуть Петру Олексійовичу кортить в Угорщину до Орбана за своїми дивідендами та до синів, які ухиляються від служби в Збройних силах України. Тому, він настільки збуджений, що, використовуючи риторику нижче плінтуса, ображає народних обранців, а його охорона блокує їхнє пересування до зали засідань", – резюмує народна депутатка.