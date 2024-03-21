Будинки, машини, квартири: розслідувачі відшукали майно голови Антимонопольного комітету (відео)

Павло Кириленко 15 років перебуває на державній службі та отримує зарплату як держслужбовець. При цьому його тесть став власником маєтку під Києвом, в якому є двоповерховий будинок, гараж та гостьовий будиночок з вітражними вікнами.

Нинішній голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко у своїй електронній декларації вказав не все майно, яким може володіти. Іншими квартирами, авто і нерухомістю володіють його близькі родичі. Основний приріст прибутків відбувся під час роботи чиновника на попередній посаді — голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації (ОВЦА). Про набутки Кириленка та його сім'ї ідеться у розслідуванні проєкту "Схеми" на порталі "Радіо Свобода".

Автори розслідування нагадали, що Кириленко очолив Антимонопольний комітет у вересні 2023 року. Весь час до цього моменту він працював виключно у державних інституціях. Спершу — був прокурором у різних регіонах України. Потім, у 2019 році, — став головою Донецької ОВА. Під час російського вторгнення — головою ОВЦА.

Кириленко отримував зарплату держчиновника з 2008 по 2023 рр. і за цей час здобув майна на суму 70 млн грн, — заявили журналісти. Вони вирішили встановити, хто володіє цим майном і чи могли ці люди на нього заробити.

Розслідування корупції — деталі справи Кириленка

Журналісти розповіли, що відшукали майно, яке належить сімейству Кириленків на заході України, в Києві та Київській області. Час, коли воно з'являлось, — керування Донеччиною. У репортажі перелічили, чим володіє чиновник та його родина:

великий маєток під Києвом — 1 шт.;

земельна ділянка під Києвом — 2 шт.;

офісна нерухомість у Києві — 200 кв. м;

кросовери — 2 шт.;

квартири з паркомісцями у елітній забудові Києва — 3 шт.;

апартаменти в Ужгороді — 4 шт.

У розслідуванні вказується, що родичі посадовця (тесть, бабуся, дружина, дочка та ін.) ніколи не були підприємцями і протягом останніх 25 років не мали доходів, яких би вистачило на такі маєтності.

Тим часом тесть став власником земельної ділянки під Києвом — там стоїть двоповерховий будинок, гараж і гостьовий будинок. За все це заплатили 4 млн грн, — розповідається у сюжеті. Питання виникло, коли встановили реальну ціну гостьового будинку з вітражними вікнами — він коштував 450 тис. дол., тобто — близько 10 млн грн.

Розслідування Схем - маєток під Києвом, яким володіє член сім'ї Кириленка Фото: Схеми

Журналісти "Схем" розповіли, де розташовані будинки-офіси-ділянки, скільки вони можуть насправді коштувати. Зауважили, що це все лише частково фігурує у декларації чиновника. Врешті вони поцікавились у фігуранта, кому належить майно. З його слів, дружина володіє квартирою та машиною, іншою машиною володіє донька. Також він запевнив, що уточнить певні фінансові питання, на які поки що не може відповісти.

"Я дійсно не можу сказати, скільки воно [офісне приміщення — ред.] коштує. Будуть питання — буду на них відповідати, якщо стосується мене. Будуть питання до родичів — я впевнений, вони нададуть адекватну відповідь. [Документування продажу акцій — ред.] впевнений, що також десь залишилось".

У розслідуванні пояснили, що важливо дізнатись походження майна Кириленка, оскільки він очолив Антикорупційний комітет. А в комітеті обертаються великі гроші та великі підприємці. Журналісти закликали президента України Володимира Зеленського відгукнутись на результати розслідування.

На сторінці Facebook топчиновника поки що відсутня реакція на інформацію, оприлюднену журналістами.

Зазначимо, Фокус розповідав про розслідування проєкту Bihus.info, у якому ішлося про колишнього директора "Київського метрополітену". Журналісти з'ясували, що столичне комунальне підприємство надто часто співпрацювало з компаніями, причетними до посадовця. Особливо великий контракт уклали з власницею компанії, яка є балериною та хореографом.

Нагадуємо, після виходу розслідування про директора метро мер Києва Віталій Кличко прийняв рішення звільнити його з посади. Тим часом Фокус опублікував рейтинг корупційних скандалів 2023 року: на першому місці — оборудка працівниці податкової служби столиці.