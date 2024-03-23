Україна купує два реактори для Хмельницької АЕС у Болгарії: подробиці

Якщо перший реактор доставлять вчасно, то "Енергоатом" буде готовий почати пускові роботи на новому реакторі через два-три роки, заявив Петро Котін.

Україна розраховує на підписання у червні 2024 року угоди про купівлю двох ядерних реакторів у Болгарії. У такий спосіб Київ намагатиметься компенсувати втрату Запорізької АЕС із шістьма реакторами, яку окупувала Росія. Про це повідомив в інтерв'ю Reuters президент компанії "Енергоатом" Петро Котін.

Нові реактори планують побудувати на Хмельницькій АЕС на заході України. За словами Котіна, вони будуть оснащені обладнанням російського виробництва, яке Київ хоче імпортувати з Болгарії.

"Переговори між урядом України та Болгарії тривають… Я думаю, що десь у червні ми матимемо результат укладення контрактів з Болгарією на закупівлю цього обладнання", — заявив очільник "Енергоатому".

Також ведуться перемовини з американською компанією General Electric щодо виготовлення турбіни для енергоблока.

Очікується, що пускові роботи на новому реакторі можуть розпочатися за два-три роки. Другий реактор встановлять пізніше, терміни посадовець не озвучив.

Котін заявив, що Болгарія раніше оцінювала два реактори у 600 млн доларів, втім Софія стала озвучувати вищі ціни, оскільки подібне обладнання можна придбати, окрім Болгарії, лише в Російській Федерації.

Він додав, що "Енергоатом" також має намір побудувати ще два реактори на Хмельницькій АЕС на базі американського реактора AP-1000. Уже на початку квітня компанія почне бетонувати два нових блоки.

Нагадаємо, 14 березня на Хмельницькій АЕС відбулося відключення другого енергоблоку. В "Енергоатомі" пояснили, що ситуація не аварійна.

22 березня під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.