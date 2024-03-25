На Україну чекає позов в ЄСПЛ через неналежне утримання під вартою екскерівника київського "Привату", - експерт

За словами Олексія Голобуцького, затримання Сергія Волкова безпідставне, а під варту його відправили практично "авансом".

Через бездіяльність українських слідчих і їх бажання "попіаритись" на гучному затриманні колишнього керівника київського офісу "ПриватБанку" Сергія Волкова на державу Україна може чекати позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Про це на своїй сторінці в Facebook в понеділок, 25 березня, написав політтехнолог Олексій Голобуцький, коментуючи хід справи затриманого заарештованого 21 вересня 2023 року Волкова, якого підозрюють у заволодінні коштами "ПриватБанку" в розмірі 5,7 млрд грн.

"Відправили до СІЗО, бо подовжено строки досудового(!) розслідування і триває "велика кількість" слідчих дій (допити, докази, експертизи". Це, коли що, цілий прокурор заявляв як обґрунтування тримання під вартою. Ще раз: свідчень нема, доказів нема, експертиз нема, тобто, по факту, офіційних обвинувачень теж нема, все тільки готується – але особа вже затримана за відсутньою поки нормально підготованою справою. Авансом, так би мовити", — пояснює ситуацію Голобуцький.

За словами політтехнолога, всі 4 обвинувальних твердження свідків самі ж свідки заперечують в інших показах, жодної копії документа про "незаконну" банківську операцію і обвинувачення в завданні банку збитків при тому, що по факту своїми грошима розпоряджався клієнт, а банк отримав з того повністю законну комісію.

Голобуцький стверджує, що слідство нічого не підготувало, нічого не обґрунтувало, але фігуранта резонансної справи затримано. Він вважає, що це робиться для створення враження "наполегливої праці розслідувачів".

"Тоді ніяк підготована справа розсипається в руках, але ж пафосні заголовки щодо затримання вже були, можна розслабитись. Хтось має сумнів, що в підсумку справа Волкова опиниться там само, де справа Коломойського (після остаточного провалу обох за браком нормального забезпечення) – в Суді з прав людини? От тільки тут держава Україна ще й виступатиме як організатор тортур: за ґрати відправлено "на шоб було" інсулінзалежного діабетика. І адвокати, звісно, вже ретельно подбали (на відміну від слідства) забезпеченням повного пакету доказів, свідчень, відповідних заяв і звернень, в тому числі публічних. От в них все оформлено бездоганно – на відміну від держслужбовців, що теоретично мали так само бездоганно оформити справу за резонансним обвинуваченням", — пише він.

Більш того, експерт додає, що за це в результаті будуть платити не слідчі й інші дотичні до справи персоналії, а українці — платники податків, бо саме з бюджету України буде виплачуватись компенсація постраждалому у разі винесення відповідного рішення ЄСПЛ.

"Просто спробуйте прикинути, скільки з нашого бюджету стягнуть за рішенням міжнародної інстанції через обмеження доступу діабетика до глюкометра й інсуліну під час затримання (безпідставність якого вже, фактично, зафіксував прокурор своєю заявою) в проваленій в підсумку справі", — резюмує Голобуцький.