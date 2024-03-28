Мотивувати, чи не мотивувати — ось питання…

Чи є програми підтримки і мотивації ключем до сердець співробітників?

Професори Елеанор Сімпсон та Пітер Балсам у своїй роботі "Поведінкова нейронаука мотивації" зазначають, що мотивація визначається як стимулювання поведінки певними факторами задля досягнення мети і є основою нашої взаємодії зі світом. За мотивацією завжди ховаються потреби, як базові – безпека, виживання, наявність води та їжі, так і фундаментальні – потреба у взаємодії, спілкуванні та визнанні. При цьому важливо зазначити, що мотивація – це комплекс як зовнішніх, так і внутрішніх факторів, що стимулюють поведінкові реакції людини. Для кожного HR-фахівця розуміння та застосування принципів мотивації є ключовим аспектом навчання та подальшої роботи в галузі управління персоналом.

Дослідження емоційного інтелекту наших співробітників є частиною процесу формування їхніх планів подальшого розвитку. Ми аналізуємо, який вид мотивації переважає: зовнішня – коли нам необхідно планувати індивідуальні елементи мотивації, чи внутрішня – коли співробітник "генерує" мотивацію всередині себе, і в цьому випадку важливим стає визнання досягнень.

Чому я звертаю на це вашу увагу? Пандемія та повномасштабне вторгнення об’єднали потреби людей в єдине ціле. Якщо раніше HR-фахівці зосереджувалися на створенні комфортного робочого середовища, то тепер нам необхідно враховувати життєвий контекст співробітників та його вплив на їхню роботу. Розділяти робоче й особисте вже неможливо, адже людина та її ресурси становлять єдину цілісну систему.

Дослідження мотивації: вивчення потреб співробітників

Одна з колежанок нещодавно сказала мені: "Лілю, дякую тобі за те, що в цьому безперервному стресі я знаю, що мені є до кого звернутися за підтримкою та допомогою. Це відчуття вже робить моє життя легшим."

Ці слова підкреслюють нашу місію як роботодавця: підтримувати співробітників, надавати їм відчуття стабільності та допомагати, коли вони цього найбільше потребують.

Саме тому у травні-червні 2023 року ми провели Глибинне мотиваційне дослідження. Мета полягала в тому, щоб з'ясувати, що мотивує наших співробітників, виявити ключові фактори їхньої мотивації та демотивації. Ми прагнули зібрати детальний зворотний зв'язок від наших співробітників, щоб краще зрозуміти, на чому нам слід зосередити зусилля для мінімізації демотивуючих факторів у робочому середовищі та визначити пріоритети в системі мотивації. HR може запропонувати безліч ідей для підтримки високого рівня мотивації, але які з них будуть найефективнішими та знайдуть відгук у серцях співробітників?

Методологія дослідження була сформована таким чином, щоб охопити ключові мотиваційні фактори, які впливають на лояльність та залученість співробітників: базові потреби, взаємодія з безпосереднім керівником та вищим керівництвом в Україні, умови та режим роботи, внутрішні бізнес-процеси, корпоративна культура, компенсаційний пакет, можливості для самореалізації та розвитку. Аналіз проводився за різними категоріями: рівень посади, стаж роботи в компанії, регіональна приналежність, вік та інші.

Результати показали, що 45% опитаних зберегли високий рівень мотивації, у 37% він підвищився, а у 18% знизився.

Чому спостерігається зниження рівня мотивації? Впевнена, що наші результати відображають загальну тенденцію на ринку праці України, де основною причиною є стрес. Стрес, спричинений війною, нестабільністю та невизначеністю майбутнього, бажанням жити "тут і зараз". До цього додається зростання робочого навантаження, необхідність відповідати швидким змінам у бізнесі та бути готовими до трансформацій. Все це створює додатковий тиск на співробітників, впливаючи на їхню мотивацію.

Боротьба зі стресом на робочому місці: як ми допомагаємо нашим співробітникам у Тева в Україні

Зовнішні дослідження показують, що в Україні в середньому 88% працівників відчувають суттєве пониження ефективності через стрес на робочому місці.

Чи можемо ми допомогти в боротьбі зі стресом нашим співробітникам? Однозначно, так. Як роботодавець, ми несемо відповідальність за створення сприятливого робочого середовища та підтримку добробуту наших співробітників.

У 2023 році ми запровадили "Ретріт для співробітників та їхніх родин". В рамках цієї ініціативи співробітники мали можливість провести тиждень у готелі в Карпатах разом з родиною, щоб відновити сили та змінити обстановку. Протягом року цією можливістю скористалися 250 співробітників та понад 500 членів їхніх родин. Ми плануємо продовжити цю програму і цього року.

У 2022 році ми також додали психологічну підтримку до програми медичного страхування співробітників. Якщо раніше психологічні консультації майже не мали попит, то за час повномасштабної війни відсоток співробітників, які свідомо звертаються за такою допомогою, зріс до 20%. Ми спостерігаємо зміну парадигми мислення суспільства: звертатися по психологічну допомогу стає нормою, що відповідає практикам Європи та США.

Крім того, у нас існує програма матеріальної допомоги для співробітників, коли вони зіштовхуються з несподіваними труднощами або серйозними захворюваннями. Це може включати фінансову підтримку при серйозних медичних випадках, надзвичайних ситуаціях або інших особистих кризах. Таким чином, ми підтримуємо співробітників не лише словами, а й конкретними діями, зменшуючи їх стрес та допомагаючи у складний період.

У такі складні часи особливо важливо приділяти увагу визнанню зусиль співробітників та висловлювати подяку за їхню роботу. Наша програма винагороди Teva Stars є відмінним інструментом для цього. Вона дозволяє кожному співробітнику висловити подяку колегам або командам, підкреслюючи важливість їхнього внеску та сприяючи позитивній атмосфері в колективі. Винагорода в рамках програми пов'язана з нашими корпоративними цінностями, а за кожну нагороду співробітник отримує певну кількість балів, які можна обміняти на сертифікати в різні магазини.

Окрім підтримки ментального здоров'я та турботи в складні часи, наші співробітники цінують такі мотиваційні фактори, як стабільність компанії та її репутація на ринку, своєчасну виплату всіх компенсацій (заробітна плата, бонуси), підтримуючу атмосферу в командах, а також можливості для розвитку та навчання, які ми надаємо. Важливо відзначити, що ми також компенсуємо зовнішнє навчання в рамках індивідуального плану розвитку співробітника, що сприяє їхньому професійному зростанню та розширенню компетенцій.

Робота як опора у складні часи

Через повномасштабне вторгнення та погіршення якості життя люди почали більше цінувати свою роботу. Вона стала не просто джерелом доходу, але й опорою, що дає відчуття стабільності та підтримки.

Як HR-фахівці, ми чітко усвідомлюємо, що стрес і надалі впливатиме на мотивацію наших команд. Наш обов’язок – не тільки проявляти емпатію, але й активно діяти, щоб створити для співробітників "острівці стабільності". Це означає розробку програм підтримки та допомоги при ПТСР, інтеграцію ветеранів у робоче середовище, аналіз факторів, що впливають на мотивацію та демотивацію, та пропозиція активностей, спрямованих на відновлення та профілактику професійного вигорання.

Отже, питання про те, чи потрібно мотивувати наших співробітників, має однозначну відповідь – безумовно, так! Водночас важливо підкреслити, що мотивація – це не лише завдання роботодавця, але й особиста відповідальність кожного співробітника. Адже без їхньої внутрішньої мотивації та бажання, найкращі програми та ініціативи не матимуть бажаного ефекту.

Лілія Дубас, Керівниця відділу по роботі з персоналом Тева в Україні