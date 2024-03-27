"Руйнівний ефект": Telegram є проблемою, але є нюанс, — Буданов

За словами начальника української розвідки, за допомогою популярного месенджера можна доносити певну інформацію жителям захоплених регіонів. Крім того, повністю знищити "машину" російської пропаганди точно не вийде.

Популярний месенджер Telegram є проблемою, однак за його допомогою можна доносити необхідну інформацію до певних людей. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) Кирило Буданов під час третього щорічного форуму Kyiv Stratcom Forum 2024.

За його словами, як би всі не намагалися, повністю знищити лінії російської пропаганди фактично неможливо. У противника для цієї діяльності достатньо як фінансових ресурсів, так і людських по всьому світу.

"Це величезна машина з величезною кількістю медійного ресурсу, це все тільки видима частина. А скільки всього йде через мистецтво? Подивіться російські фільми, які не пов'язані в принципі з війною, але майже в кожному з них хоч один момент є ворожої пропаганди", — заявив Кирило Буданов.

Окремо очільник української розвідки підняв тему того, як можна впливати на тих людей, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях. Виявляється, попри свою певну небезпеку, Telegram може бути подібним інструментом впливу.

"Найцікавіше — це Telegram, усі його читають. Він багато в чому завдає руйнівного ефекту тут всередині, але так само завдяки йому можна щось доносити до людей на окупованих територіях. Це те, що більш-менш якось працює. Telegram, з точки зору національної безпеки, точно є проблемою. Це треба розуміти. До того ж, я абсолютно проти утисків свободи слова. Але це вже занадто", — продовжив Кирило Буданов.

Найбільше його турбує той факт, що будь-яка людина може в месенджері створити свій канал, після чого писати все те, що їй захочеться. Потім такі люди, кажуть у ГУР, починають прикриватися свободою ЗМІ, однак Буданов упевнений, що це якось інакше називається.

Нагадаємо, 29 лютого у Верховній Раді запропонували заблокувати Telegram, якщо власник Павло Дуров відмовиться співпрацювати. За словами нардепа Ярослава Юрчишина, таких заходів варто вжити, якщо адміністрація "не піде на контакт" з українською владою і відмовиться блокувати "відверто маніпулятивні канали".

25 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про "регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація". Тепер із проблемами в майбутньому може зіткнутися і Telegram.