"Викривач корупції" Бахматов вказав у офіційній декларації мільйонні статки, — ЗМІ

Викривач корупції, засновник "Офісу трансформації" Максим Бахматов виявився доларовим мільйонером. Про це свідчить декларація, подана ним у НАЗК, за 2022 рік, повідомляє "Апостроф".

Згідно з документом на сайті НАЗК, у Бахматова зберігається готівкою 500 тис. доларів і 200 тис. євро. Крім того, на дружину він задекларував ще 100 тис. готівкових доларів, а на матір – 50 тис.

Також в декларації зазначено, що наприкінці першого року війни антикорупціонер придбав квартиру у Києві вартістю близько 1,7 млн грн.

Окрім того, Максим Бахматов має у власності земельну ділянку у Києві площею 10 соток, будинок площею майже 400 кв. м та два нежитлових приміщення. Всю цю нерухомість Бахматов придбав у 2021 році.

Громадська організація "Офіс трансформації" зареєстрована 23.11.2020. Метою організації визначено підвищення ефективності державних та комунальних організацій та трансформація системи звітності та відповідальності місцевої влади.

Журналісти зазначають, що Бахматов подавав свою кандидатуру на очільника Департаменту з питань антикорупції КМДА. Проте на співбесіді з'ясувалося, що він був фігурантом принаймні двох кримінальних справ та відобразив у декларації не всі свої доходи. Крім того, Бахматов не зміг відповісти на низку запитань. Зокрема, як на заробітну плату 12 тис. грн він планує заправляти свій Porsche Panamera, на якому приїхав на співбесіду.