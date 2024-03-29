Казав везе картоплю: у водія знайшли понад півтори тисячі пакетиків з метадоном (відео)

У Черкаській області патрульні поліцейські зупинили водія. У нього в автомобілі виявили велику партію наркотичних засобів, яку водій спочатку видавав за картоплю та навіть відповідно розфасував.

Між селами Шендерівка та Комарівка на Черкащині правоохоронці зупинили автомобіль Daewoo Lanos, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили пакет, в якому, за словами водія, була картопля. Натомість правоохоронці вилучили згортки вагою 300 грамів з метадоном. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

"Під час спілкування водій помітно нервував та плутано відповідав на запитання правоохоронців. Його поведінка видалася підозрілою. Біля переднього пасажирського сидіння поліцейські виявили пакет, в якому, за словами чоловіка, він віз "картоплю". Втім згортки на неї були зовсім не схожі. У чоловіка вилучили пакет, в якому знаходилось 32 поліетиленових згортки з розфасованими наркотичними засобами", — йдеться у повідомленні.

В поліції уточнили, що у кожному згортку слідчі нарахували по 50 пакетиків з порошкоподібною речовиною, поділені на 1600 рівних доз, загальною вагою 300 грамів.

48-річного черкащанина затримали. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 29 березня пресслужба поліції Києва повідомила, що на Київщині затримали чоловіка, який вчинив розбійний напад на ломбард у Вишгороді. Ним виявився 40-річний росіянин, який влітку минулого року пограбував аптеку та погрожуючи фармацевту ножем забрав з каси близько 10 тисяч гривень.

27 березня правоохоронці викрили та затримали двох мешканців Києва, які організували канал постачання наркотичного засобу (кокаїну) з Європейського Союзу до України, а потім реалізовували "товар" гуртовими партіями під час особистих зустрічей із замовниками, які надалі забезпечували збут по території країни у роздріб.