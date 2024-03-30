В Україні і трава смачніша: польські вівці-диверсантки пробралися через державний кордон (відео)

Це вже друга спроба того самого овечого стада потрапити на територію України. Польські прикордонники назвали цю парнокопитну експедицію "рецидивом".

У Польщі вже вдруге за місяць отара овець намагалася перетнути державний кордон із Україною. Через це місцевих прикордонників навіть підняли за тривогою. Про це пише польське видання RMF24

Спроба незаконного перетину кордону сталася в районі пункту пропуску "Корчова — Краківець" у Бещадському районі. Вівці зайшли на територію нашої країни та почали пастися. Їх угледіли спеціальні пристрої й дали сигнал польським прикордонникам про незаконний перетин кордону. Відділ прикордонної служби Польщі навіть підняли за тривогою.

"Пристрої сповістили про наближення до лінії кордону фігур. На екранах моніторингу було розпізнано стадо овець. Прикордонники сповістили власника. Через деякий час він зміг повертути свою скотину до Польщі", — повідомляє SG Пьотр Закелярж, прессекретар командира BOSG.

Прикордонник зазначив, що "в цьому випадку йдеться про рецидив".

"Як виявилося, це вже не перша прикордонна експедиція цієї "команди". Менш ніж два тижні тому вівці вийшли на прикордонну дорогу. Однак тоді вони вирішили не перетинати кордон", — додає лейтенант Пьотр Закелярж.

Нагадаємо, що російська коза врятувала українських розвідників під час вилазки на ворожу територію.