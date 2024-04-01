Arricano заявляє про спробу рейдерського захоплення активів, - ЗМІ

Кіпрська компанія Arricano Real Estate PLC (власник кількох торговельних центрів в Україні) заявила про спробу рейдерського захоплення її активів в Україні. Заяву зробив директор компанії Маргус Курм, зазначивши, що Arricano "свідомо уникала публічної комунікації щодо цього, розуміючи, що будь-яка публічна заява європейського інвестора про зловживання чи ознаки корупції в силових структурах може вплинути на ставлення до України з боку західних партнерів та їхню допомогу, таку необхідну у воєнний час". Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Проте, ситуація заходить настільки далеко за межі правового поля та адекватності, що ми змушені публічно заявити – активи Arricano Real Estate PLC в Україні намагаються забрати силовим шляхом із використанням впливу на правоохоронні та судові органи", – заявив Маргус Курм, йдеться у повідомленні Arricano Real Estate PLC (Кіпр).

За словами Курма, Arricano дізналася про існування кримінального провадження та арешт усіх своїх ТРК восени 2023 року. Ключовим припущенням сторони обвинувачення для накладення арештів є нібито перерахування прибутку від діяльності чотирьох торговельно-розважальних центрів (ТРЦ) в Україні до держави-агресора.

"Сторона обвинувачення не надає жодного документа на підтвердження цього звинувачення. Аrrісаnо повністю заперечила це звинувачення і надала відповідні докази, які підтверджують, що в період з 24.02.2022 по 16.10.2023 (що є періодом, який досліджується у кримінальному провадженні) у компаній групи Аrrісаnо в Україні апріорі були відсутні будь-які перерахування грошових коштів за кордон", – зазначив Курм.

"Ключовим моментом, коли стало зрозуміло, що метою дій силовиків є знищення або відібрання бізнесу, а не розслідування справи, стало: подання клопотань про блокування рахунків усіх компаній Arricano в Україні та безпідставне намагання передати усі ключові активи Arricano в Україні в управління третім особам через АРМА", – заявив директор Arricano Real Estate PLC, зазначивши, що це призведе до "повної та безальтернативної зупинки бізнесу".

Наразі по двом з чотирьох ТРЦ ("City Mall" у Запоріжжі й "Сонячна Галерея" у Кривому Розі) судом винесено рішення про передання в управління.

"Це протизаконні дії, що прямо суперечать не лише законодавству, а й здоровому глузду. Arricano буде і далі оскаржувати такі незаконні рішення усіма можливими правовими засобами, як в Україні, так і на міждержавному рівні", – заявив Курм.

За його словами, за всі роки роботи на ринку України Arricano інвестувала понад $600 млн в українську економіку, а "намагання заблокувати наші рахунки та передати ключові активи в управління третім особам через АРМА" можуть зупинити інвестиції – у відновлення торговельного центра у Кривому Розі, який був пошкоджений ракетною атакою ворога на початку 2024 року, у будівництво ще одного торговельного об'єкта у Києві на Лук'янівці та покращення діючих ТРЦ Arricano у Києві та Запоріжжі.

"Ми впевнені, що дії силових структур і намагання передати наші активи до АРМА – незаконні та непропорційні. Такі дії очевидно шкодять інвестиційному клімату в Україні, адже жодна іноземна компанія не буде інвестувати у країну, де маніпулюють законодавством та фактами, щоб забирати бізнес… Єдиною причиною цієї публічної комунікації є дії правоохоронних органів України. Компанія всіма доступними способами намагалася достукатися до органів влади України, щоб перевести справу у цивілізоване русло та уникнути публічної комунікації на цю тему", – заявив директор Arricano.

Нагадаємо, у березні Arricano Real Estate PLC (Кіпр) заявило про досягнення домовленості щодо викупу своїх акцій у інвестиційної компанії Dragon Capital. Метою угоди є введення в компанію нового американського інвестора.