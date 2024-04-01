"Має купу хвороб": замовника вбивства Гандзюк викликали на службу в ЗСУ, — активісти

За словами учасників громадської ініціативи, яка займається розслідуванням убивства активістки, у суді адвокати колишнього голови Херсонської облради зачитали довгий список хронічних захворювань, через які він не повинен пройти ВЛК.

Під час розгляду апеляційної скарги Владислава Мангера та Олексія Левіна, засуджених до 10 років ув'язнення за вбивство Катерини Гандзюк, з'ясувалося, що Мангера викликає на службу командир однієї з військових частин. Про це повідомляють на сторінці громадської ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook.

Зазначається, що командир військової частини А7382 висловив бажання призвати на військову службу у свою частину Владислава Мангера. Сам Мангер також заявив у суді, що незабаром надасть клопотання Міністерству оборони про свій призов.

Однак, слід зазначити, що адвокати Мангера підготували довгий перелік його хронічних захворювань, який був зачитаний у суді, і сумніваються, що він пройде медичну комісію.

"Ми поки що не знаємо, навіщо командиру бригади територіальної оборони потрібна людина, яка замовила вбивство Каті Гандзюк і до того ж має купу хронічних хвороб. Сьогодні довгий перелік хвороб Мангера, який склали адвокати, зачитувала суддя", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що командування Сил оборони України офіційно не коментувало цієї інформації.

Убивство Катерини Гандзюк

У липні 2018 року голова Херсонської облради Владислав Мангер, через особисту неприязнь, організував напад на громадську активістку Катерину Гандзюк. Він доручив тодішньому помічнику депутата облради Олексію Левіну знайти виконавця, яким у підсумку виявився Ігор Павловський, який і знайшов виконавця нападу на дівчину — Сергія Торбіна.

Хронологія вбивства мала такий вигляд:

Торбін вирішив напасти на активістку і хлюпнути їй в обличчя кислоту. Спочатку заплатив двом чоловікам (Володимиру Васяновичу та В'ячеславу Вишневському) за те, щоб вони певний час слідкували за Гандзюк, вивчаючи її графік і звички. Ще одному чоловікові — Віктору Горбунову — доручив купити в магазині кислоту.

31 липня 2018 року о 8:45 Микита Грабчук, якому також заплатить Торбін, вилив на Катерину кислоту. Дівчину він підстеріг біля її будинку. Дівчину госпіталізували. А 4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла в лікарні — 40 відсотків її тіла було уражено хімічними опіками.

У червні 2019 року суд визнав винними та призначив покарання членам групи нападників: Торбіну — 6,5, Грабчуку — 6, Васяновичу і Вишневському — по 4, Горбунову — 3 роки позбавлення волі.

26 червня 2023 року замовника Владислава Мангера й організатора вбивства Олексія Левіна засудили до 10 років позбавлення волі. Мангера визнали винним у замовленні нападу, а Левіна — в організації.

Також нагадаємо, 24 квітня 2019 року нападники на Гандзюк визнали свою винуватість. Вони надали правдиві, послідовні та повні свідчення про події, зокрема й викривальні показання щодо своєї участі у злочині.