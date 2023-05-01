Метою контрнаступу ЗСУ є захоплення Криму, — Арестович (відео)

За словами колишнього радника ОП, захоплення півострова цілком реальне, для цього угруповання ЗС РФ там потрібно відрізати від сухопутного коридору. Наразі окупанти не здатні утримати цю територію.

Однією з цілей анонсованого контрнаступу ЗСУ може бути операція на півдні України, яка дозволить відрізати окупантів від сухопутного коридору до Криму та відбити окупований півострів. Про це 29 квітня заявив колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович під час стріму з російським журналістом Марком Фейгіним.

"А сенс тоді контрнаступати, вибачте? Для чого все це? Тим більше, що половина угруповання, яке сидить у Криму, — це драндулети й "мобікі" з гвинтівкою Мосіна та Сидором [армійським мішком] зразка 41 року", — сказав Арестович.

За словами колишнього радника ОП, Крим жодного разу не вдавалося утримати, коли його хотіли взяти.

"Його всі брали, коли хотіли. Бо насправді він дуже незручний для оборони. Постачання флотом організувати — це досить складно, коли неправильна війна йде. Білий генерал Слащов сформулював, що без сухопутного коридору Крим утримати неможливо", — додав Арестович.

Також він додав, що наразі ЗСУ формують умови для того, щоб відрізати окупантів від сухопутного коридору до Криму. Перед атакою також буде підірвано Кримський міст, переконаний Арестович.

Нагадаємо, 1 травня полковник морської піхоти США у відставці Марк Канчіан розповів, що Крим буде звільнений від російської окупації після "тривалої облоги". На думку експерта, контрнаступ ЗСУ в Криму може відбуватися у кілька етапів.

Також 1 травня в Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що вибухи в тимчасово окупованому Севастополі показали, що Росія не здатна захищати Крим. Нафтобазу в Криму ЗСУ вразили просто під носом у 810-ї бригади морської піхоти.