Ракетні удари по Україні: в ISW пояснили, чому РФ піариться на масованих обстрілах

Аналітики Інституту вивчення війни навели інформаційні повідомлення української та російської сторін про масштабний ракетний удар по Україні, який РФ здійснила у ніч проти 1 травня.

Міноборони РФ останнім часом заходилося активно описувати влучання російських ракет по об'єктах інфраструктури України, аби показати завзяту діяльність і заспокоїти росіян перед анонсованим контрнаступом ЗСУ. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), про що йдеться у їхньому звіті за 1 травня.

Так, в ніч проти 1 травня Росія завдала чергового масштабного ракетного удару по Україні. Українська сторона повідомила, що 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95 і два Ту-160 злетіли в районі Каспійського моря та з Мурманської області і випустили по Україні 18 крилатих ракет Х-101/555.

ППО України збила 15 ракет. Геолокаційні кадри з Павлограда Дніпропетровської області показують, що одна з ракет влучила в Павлоградський хімічний завод, і через це стався сильний вибух.

У Міноборони РФ відзвітували, що поцілили в українські військово-промислові об’єкти й успішно знищили виробництво військової сировини.

"Міноборони Росії нещодавно змінило свою риторику та активно описує страйкові кампанії, ймовірно, намагаючись зобразити проактивний підхід до стурбованості російського інформаційного простору щодо українського контрнаступу, яка зростає", — йдеться в повідомленні Інституту.

Російські військкори повідомили, що російські ракети уразили українські системи ППО та транспортний вузол у Павлограді. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що російські літаки несли набагато менше ракет, ніж дозволяє їхнє навантаження.

Нагадаємо, що на Київщині повітряна тривога вранці 1 травня лунала впродовж 3 годин, а сили ППО збили всі ворожі повітряні об'єкти, які Росія випустила в напрямку української столиці.

У Павлограді під час ракетного обстрілу пошкоджень зазнало промислове підприємство, понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 навчальних закладів та 5 магазинів.