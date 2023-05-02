"Cхоже на підрив чергового колаборанта": у Мелітополі пролунав потужний вибух, — мер

Вибух, за словами Івана Федорова, був одиничним, а після нього містом помчали швидкі та поліція. У місцевих пабліках припускають, що в Мелітополі вкотре активізувалися українські партизани.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 2 травня пролунав вибух. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Ранок у тимчасово окупованому Мелітополі почався з бавовни. Одиничний вибух чули о 6:45 жителі північних районів міста. Одразу після цього вулицями промчався вже звичний для окупантів Мелітополя набір — поліція та швидка. Зазвичай відокремлена бавовна наздоганяє колаборантів, тож очікуємо на гарні новини", — написав він.

У місцевих пабліках припускають, що вибух — робота місцевих партизанів.

"За характером звуку схоже на підрив чергового колаборанта. По вулиці Інтеркультурній промчала поліція з мигалками та сиренами. По місту також мчать швидкі. Хто зі зрадників цього разу злетів у повітря, повідомимо пізніше. Також вибух добре чули на Юрівці, після чого поїхали швидкі, пожежники та поліцаї", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 1 травня у Токмаку на банкет окупантів у кафе "Лагуна" прилетіло "вибухове" привітання зі святом від ЗСУ. За святковим столом перебували ФСБвці, МВДшники та колаборанти.

Також раніше Іван Федоров повідомив, що російські окупанти у Запорізькій області вирішили не втікати від контрнаступу, а плисти. Через це вони почали забирати човни у місцевих рибалок.