Аналітик із Британії розповів, чому українська ППО "пропускає" російські ракети (відео)

За словами професора Майкла Кларка, ЗСУ використовують приблизно дві сотні ракет C-300 щомісяця, і ці боєприпаси можуть закінчитися в найближчому майбутньому. В РФ, зі свого боку, вважають, що знищують військові запаси того, що Україна може застосовувати під час контрнаступу найближчими тижнями.

Британський військовий аналітик професор Майкл Кларк розповів, чому деякі російські ракети долітають до цілей в українських містах. За його словами, росіяни вважають, що знищують військові запаси того, що Україна може використати під час контрнаступу найближчими тижнями. Про це повідомляє Sky New.

Україна заощаджує ракети перед контрнаступом, вважає експерт.

Він віддає належне українській системі ППО, але зазначає, що якщо не економно витрачати снаряди, незабаром ракети для ЗРК С-300 можуть закінчитися.

"Вони використовують приблизно дві сотні ракет щомісяця. І боєприпаси для них можуть закінчитися в найближчому майбутньому. На постачання ЗКР Patriot, які зараз перебувають у Польщі, піде час, оскільки потрібна достатня підготовка екіпажів, і вони дуже дорогі. Але вони будуть збивати все, що завгодно", — пояснив Кларк.

Водночас, ЗСУ не хочуть застосовувати дорогі Patriot проти дешевих дронів-камікадзе та іншого.

"Я думаю, стратегія росіян у тому, щоб атакувати українців і змусити витрачати якнайбільше боєприпасів, оскільки вони знають, що запаси ЗСУ ще більш обмежені, ніж їх власні. Незважаючи на санкції", — додав аналітик.

Майкл Кларк — про вибух у Павлограді, який міг зачепити складу ракетного палива

Нагадаємо, що вибух у Павлограді міг зачепити склад ракетного палива. OSINT-проєкт GeoConfirmed повідомив, що обстріл хімічного заводу в Дніпропетровській області може призвести до екологічної катастрофи в кількох українських областях.

В ОП заявили, що зміна тактики ракетного обстрілу РФ покликана схилити Україну до переговорів і вплинути на країни Заходу.