Танк Т-64. Що відомо про основну машину ЗСУ, та як її створювали харківські конструктори

За час існування СРСР було створено з десяток модифікацій Т-64, так само і в незалежній Україні конструктори створили багато версій танка. ЗСУ воюють на Т-64 з самого початку вторгнення РФ у 2014 році.

Після розвалу СРСР українська армія обрала основним танком в Збройних силах Т-64. За час свого існування машина пройшла не одну модернізацію та має деякі переваги над російськими Т-72. Фокус розбирався, як Т-64 проявили себе на війні, на що здатний танк, та як створювали майбутній ОБТ в Харкові.

Танк Т-64 — як створювався танк на харківських підприємствах

Роботи над новим танком почалися ще у 1951 році під керівництвом Олександра Морозова для заміни Т-54 та Т-55. Розробка танка проходила під назвами Обʼєкт 430, 435 та 432. Причиною розробки новітнього танку називають розуміння радянським керівництва того, що машини не зможуть ефективно протистояти перспективним середнім і важким танкам НАТО. Перший варіант Обʼєкт 430 створили зі 100-мм гарматою Д-54ТС, паралельно працювали над версією з гарматою 122-мм Д-25С.

Наступні 10 років в СРСР створювали різні прототипи й дійшли до того, що Обʼєкт 432 прийняли на озброєння в 1967 році під назвою Т-64. Танк отримав 115-мм гладкоствольну гармату Д-68 та боєкомплект з 40 пострілами. Система керування вогню мала оптичній стабілізований приціл-далекомір. Деякі дослідники вважають, що українські конструктори першими у світі встановили в танк повноцінний автомат заряджання на 30 пострілів. Також вперше для Радянського Союзу танк отримав комбіноване бронювання.

Виробнича лінія на заводі ім. Малишева

Варто зазначити, що попри те, що танк офіційно прийняли на озброєння у 1967 році, серійне виробництво почалося ще у 1963. І до 1 грудня 1965 року було виготовлено 218 танків. Загалом було виготовлено Т-64 у версії Обʼєкт 432 близько 600-1200 одиниць. Однак жодна з них не перебуває на озброєнні, бо всіх їх модернізували до Т-64А.

Проблема всіх радянських танків полягає у наявності величезній кількості модифікацій. Машини постійно покращували, однак без уніфікації. Лише за часів існування СРСР створили такі модернізації:

Т-64А — калібр гармати став 125-мм, нова система керування вогнем з новим стабілізатором та приладом нічного бачення ТПН-1-49-23;

Т-64АК — командирська модифікація Т-64 з кращою радіостанцією. Зовнішня відмінність — кронштейн для встановлення другої антени радіостанції на башті та відсутність зенітної кулеметної установки;

Т-64Б — башта нової форми з кращим бронюванням, система димової завіси "Туча", а також гармата 2А46М-1 з новим механізмом заряджання і комплекс керованих протитанкових ракет "Кобра";

Т-64БК — командирська версія Т-64Б;

Т-64Б1 — варіант Т-64Б без комплексу "Кобра";

Т-64БВ — динамічний захист "Контакт", покращене бронювання корпусу, новий стабілізатор та система керування вогнем, а також радіостанція Р-173 "Абзац-Р";

Т-64Б1В та Т-64БВК — перший варіант отримав навісний динамічний захист, а другий — командирська модифікація Т-64БВ.

Окрім цього встановлення автомата заряджання дало високу скорострільність до 10 пострілів на хвилину, але разом з тим він отримав великий недолік — екіпаж фактично було оточено боєкомплектом. Від цієї проблеми ні українські, ні російські інженери у своїх танках так і не позбавились.

Схема росташування боєкомплекту у Т-64

В чому особливість танків Т-64

Через секретність розробки Радянській Союз не постачав танки Т-64 на експорт та їх лише раз показали на параді 9 травня у 1985 році. Після розпаду СРСР, як вже було зазначено, в Україні обрали саме Т-64 основним бойовим танком, бо у Харкові знаходилось і конструкторське бюро, яке його розробило, і завод імені Малишева, на якому його серійно виробляли. За деякими своїми характеристиками Т-64 переважає Т-72, який створювався як простіший мобілізаційний танк. Останній виробляли на радянському підприємстві "Уралвагонзавод", який і досі залишається єдиним заводом для Т-72.

Т-64А

Основні характеристики Т-64БВ:

озброєння — 125-мм гармата Д-81, 2А46М-1,12,7 мм кулемет ДШК-М або "Утес"

боєкомплект — 36 снарядів;

динамічний захист — "Контакт";

двигун — 700 к.с. 5ТДФ;

запас ходу — 500 км;

максимальна швидкість — 64 км/ч.

Де воював танк Т-64

Першим бойовим хрещенням для Т-64БВ став військовий конфлікт у Молдові на початку 1990-х років. Сили так званої ПМР змогли захопити 10 танків Т-64БВ та 4 БТРи. Бронетехніку застосували під час штурму міста Бендери.

З початку російського вторгнення в Україну у 2014 році бійці ЗСУ використовують танки Т-64 в різних модифікаціях. Тут варто зазначити, що після розвалу СРСР КБ імені Морозова та Харківський бронетанковий завод продовжили розробляти модернізації Т-64:

Т-64БМ1;

Т-64БМ2;

БМ "Булат";

Т-64БВ-1;

Т-64БВ зразка 2017 року;

проєкт "Краб";

Т-64БМ2 "Булат";

Т-64БВК зразка 2021 року;

Т-64БВ зразка 2022 року.

Якщо коротко, то всі вони отримували покращене бронювання, новішу оптику, кращий двигун та систему керування вогнем. "Булат" отримав покращений динамічний захист "Дуплет" та покращений двигун. Військові казали про те, що він став важчим, але цифрової системи управління вогнем танк не отримав. Вона залишилась аналоговою.

Також Україна домовилась з однією з країн ЄС про ремонт та модернізації Т-64. В мережі нещодавно показали, як виглядає Т-64БВ зразка 2022 року. В них встановили вже цифрові прилади біля мехводу.

Цифрова панель Т-64БВ 2022 року (джерело: телеграм-канал NMFTE)

Танкісти зазначають, що Т-64 мають кращу проходимість завдяки трохи іншій будові гуслі, ніж у Т-72. За 9 років війни й понад рік повномасштабної війни ЗСУ досі має Т-64 на озброєнні в різних модернізаціях. Вони використовуються для боїв із закритих позицій, щоб завдавати удари із засідок. Також танки мають прямі боєзіткнення з російськими машинами, однак такі епізоди відбуваються не надто часто. І неодноразово саме українські танкісти виходили з бою переможцями, але це також залежить від навченості екіпажу.

Т-64 "Булат" Фото: Facebook / 1 окрема танкова Сіверська бригада

Проблемою для ЗСУ залишаються боєприпаси, які не покращувалися та не вироблялися в Україні. В цьому теж радянський підхід відрізняється від західного. Бо на заході Leopard, Abrams, Challenger мають сучасні боєприпаси, які роблять все більш потужними. Наприклад, Challenger 2 має снаряді зі збідненим ураном, який створює більшу кінетичну енергію при пробиванні різних типів броні.

Після початку повномасштабної війни "Укроборонпром" відзвітував 14 березня 2023 року, що вони налагодили виробництво танкових 125 мм боєприпасів в одній з країн НАТО.