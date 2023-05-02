Черговий фейк: у ЗСУ спростували заяву Пригожина про вбивство генерала Танцюри (фото)

Олексій Дмитрашевський, Денис Зелінський та Андрій Ковальов одночасно заявили про те, що командувач Силами ТРО живий та його здоров'ю нічого не загрожує.

Заяви російських окупантів про те, що у вівторок, 2 травня, вони нібито підірвали бронетехніку з командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майром Ігорем Танцюрою, фейкові. Про це заявив прес-офіцер 112-ї окремої бригади тероборони Андрій Ковальов в ефірі проекту "Радіо Донбас.Реалії".

За його словами, Росія запустила черговий фейк для того, щоб одночасно і приписати найманцям ПВК "Вагнер" неіснуючу перемогу, і деморалізувати українських військових.

"Наскільки мені відомо це (заява російської сторони про вбивство генерала Танцюри, — ред.) фейк. З генералом Танцюрою все нормально", — сказав Ковальов.

Крім того, інформацію про вбивство російськими найманцями генерала Танцюри спростував і спікер Сил ТРО Денис Зелінський у коментарі "Супільному" у вівторок, 2 травня.

"Ми офіційно спростовуємо це твердження (про смерть українського генерала Танцюри, — ред.). Ми не коментуємо будь-які вкиди ворожої пропаганди. Усі живі та здорові", — сказав речник Сил ТРО.

А керівник служби зв'язків із громадськістю Командування Сил Територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашковський своєю чергою також підтвердив, що український генерал живий, а його бронеавтомобіль не зазнав атаки російських окупантів.

"Щойно розмовляв з генералом Танцюрою. Живий, здоровий, чого і всім бажає. Пригожин вкотре показав, що він балабол", — прокоментував чутки про загибель українського командувача Дмитрашевський.

Що про "смерть" генерала Танцюри говорили окупанти

У вівторок, 2 травня, голова ПВК "Вагнер" Пригожин заявив, що під Бахмутом його найманці, ймовірно, потрапили в автомобіль, в якому знаходився український генерал-майор Ігор Танцюра, внаслідок чого військовий загинув.

"Сьогодні о 13:25 артилерійськими підрозділами ПВК "Вагнер" було знищено бронеавтомобіль, в якому, ймовірно, знаходився командувач силами територіальної оборони ЗСУ Ігор Іванович Танцюра, який прямував до Бахмута", — заявив Пригожин.

"Кухар Путіна" також опублікував у телеграм-каналі фотографію з підірваним бронеавтомобілем, в якому нібито їхав до Бахмута Ігор Танцюра.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував знімок бронеавтомобіля, в якому нібито загинув Танцюра

Цю заяву російського бізнесмена та засновника ПВК "Вагнер" оперативно опублікували росмедіа, такі як ТАСС, РІА Новини та низка інших російських ЗМІ.

Нагадаємо, 2 травня командувач Сухопутних сил ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав бійців на сході України, які продовжують виконувати завдання на Бахмутському напрямку. Він розповів про те, як зараз відбувається оборона Бахмута.

Також іноземні ЗМІ 2 травня повідомили про те, що у бою за Бахмут загинули добровольці з Канади. Один з іноземних військових за кілька днів до загибелі зв'язався з журналістами і розповів їм, що дуже непокоїться через важкі бої за Бахмут.