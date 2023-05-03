"Хто розумніші — вже звалили": експерт розповів, як у Криму готуються до контрнаступу ЗСУ

За словами політтехнолога Михайла Шейтельмана, росіяни розуміють, що Крим буде звільнено, тож потроху залишають півострів, а після кожного удару ЗСУ по півострову на Кримському мосту утворюються черги.

Росіяни, які переїхали до окупованого Криму та влаштували там своє життя, бояться контрнаступу ЗСУ та залишають півострів. Вони розуміють, що захопити Крим було простіше, ніж його обороняти. Таку думку в ефірі "24 Каналу" висловив політтехнолог Михайло Шейтельман.

За його словами, попри те, що окупанти в Криму риють окопи та готуються до оборони, вони розуміють усію складність такого завдання.

"Звичайно, вони готуються обороняти Крим. Найграмотніші з них знають, що це буде дуже складне завдання. Захопити Крим було простіше, ніж обороняти", – сказав він.

Політтехнолог підкреслив, що з 2014 року на окупований півострів приїхало багато росіян. Вони там купили житло й облаштувалися, але зараз розуміють, що воно їм не належить, оскільки після деокупації квартири повернуться законним власникам.

"Потрібно не мати мозку, щоб переїхати на окуповані території, купити там квартиру. Але їм грошей ніхто не поверне, квартира, згідно із законом, повернеться українцю. Тому ті, хто розумніші, вже "звалили". Черга на міст є після кожного удару ЗСУ по Криму", — зауважив Шейтельман.

Нагадаємо, що пожежа на нафтобазі й атаки БПЛА в Криму вплинули на психологічний стан окупантів. Вони отримали чітке послання, що треба тікати, вважає член Меджлісу кримськотатарського народу, правозахисник Ескендер Барієв.

Після ударів по Севастополю окупанти терміново заходилися впорядковувати поромну переправу в РФ.