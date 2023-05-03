Летіли з Брянщини та Азовського моря: в ЗСУ відзвітували про збиття дронів-камікадзе Shahed

Силами Повітряних сил та інших підрозділів Сил оборони України, як зазначають у командуванні, знищено 21 ударний ворожий БПЛА. Разом із тим, у Дніпрі зафіксовано влучання в адміністративну будівлю.

У ніч проти 3 травня ЗС РФ випустили по Україні понад два десятки дронів-камікадзе. Більшість із них знищили українські захисники. Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

"Всього окупанти застосували до 26 ударних дронів "Shahed-136/131". Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, знищено 21 ударний БПЛА. Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр", "Схід" і "Південь", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що пуски ворожих дронів здійснювалися з Брянської області й східного узбережжя Азовського моря.

Над Дніпропетровщиною, зокрема, було збито 7 ворожих дронів-камікадзе. Один Shahed-136 влучив в адмінбудівлю у Дніпрі. На місці спалахнула пожежа, яку оперативно почали ліквідовувати співробітники ДСНС. Мешканці мiста не постраждали. Наслiдки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що в Києві протиповітряна оборона збила всі ворожі "шахеди", які прямували до столиці. За попередніми даними, обійшлося без жертв і руйнувань.

У ніч проти 3 травня в Краснодарському краї Росії спалахнув резервуар із нафтопродуктами. У НП пропагандисти звинуватили "якийсь український дрон".