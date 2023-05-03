Ранкова диверсія на Ленінградщині: спалахнув ангар з вертольотами на найбільшому аеродромі

Як повідомляють російські пропагандисти, на пожежу працівники ангара зреагували на відмінно — вертольоти евакуювали, а вогонь швидко загасили.

У селі Гостилиці Ленінградської області Росії, де розташований один із найбільших аеродромів загальної авіації, спалахнули ангари з гелікоптерами. Про це повідомляє РИА Новости.

"Два вертольоти під час займання в ангарі в Ленінградській області встигли евакуювати, повідомляє обласний уряд. Пожежа ліквідована, постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.

Із посиланням на екстрені служби, росЗМІ повідомили, що в ангарах нібито сталося загоряння покришок.

Аеродром "Гостилиці": що відомо

Аеродром "Гостилиці" є найбільшим аеродромом у Північно-Західному федеральному окрузі, розташований за 3 км від селища Гостилиці в Ломоносівському районі Ленінградської області, призначений для базування та виконання польотів повітряними суднами авіації загального призначення, експериментальної та спортивної авіації.

"У нас базується понад сто різних повітряних суден — на відкритих стоянках та в ангарах", — повідомляють на сайті аеродрому.

Тим часом в іншому регіоні РФ сталася інша диверсія. У Брянській області 5 дронів атакували військовий аеродром і поцілили у літак Ан-124. Пропагандисти заявили про майже успішну роботу ППО й "зникнення" одного з дронів-нападників і заспокоїли росіян, що пошкоджений "Руслан" не експлуатувався.

У Краснодарському краї РФ теж було неспокійно зранку 3 травня — неочікувано спалахнув резервуар з нафтопродуктами. Російські пропагандисти звинуватили у пожежі український БпЛА.