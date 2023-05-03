Росія припинила наступ на багатьох напрямках, — аналітик (відео)

Британський військовий експерт Майкл Кларк вважає, що ЗС РФ можуть навіть трохи відступити від західного берега Дніпра, щоб ці підрозділи війська не виявилися відрізаними під час контрнаступу ЗСУ.

Російські війська зупинили наступ на багатьох напрямках на час підготовки до нових атак і почали окопуватися, особливо на півдні, де, очевидно, очікується контрнаступ України. Про це повідомив британський військовий аналітик Майкл Кларк.

"Вони готуються до нового етапу війни, і трохи відступили. Вони наступали по всіх кордонах лінії фронту, а це приблизно 1000 кілометрів. Вони наступали на півночі, на півдні небагато. Але вони зупинилися, за винятком Бахмута — це окрема історія", — пояснив він.

"Південь Запорізької області, територія Запорізької області до кордонів із Кримом — вони безперечно очікують, що українці щось тут зроблять. Тому, що оборона від Запоріжжя до Мелітополя дуже щільна", — повідомив аналітик.

Майкл Кларк вважає, що російські війська можуть навіть дещо відступити від західного берега Дніпра, щоб ці війська не виявилися відрізаними, якщо Сили оборони України підуть навпростець у південному напрямку.

"Їхня активність говорить про те, що вони впевнені: українці будуть атакувати на півдні. Але українці хочуть здивувати їх і нас усіх", — додав він.

Яким буде контрнаступ України 2023 року

Британський експерт прогнозує певні руйнівні удари, відхилення у концентрації військ ЗСУ, перш ніж громадськість зможе зрозуміти, як саме має розгортатися контрнаступ України у 2023 році.

ЗС РФ заощаджують важкий метал

Поки погода не дозволяла проводити контрнаступальні дії, Україна накопичувала озброєння, російські війська також не пускають у хід всю бронетехніку.

"Думаю, росіяни стримують деяку частину свого важкого металу тому, що на певному етапі ця бронетехніка їм знадобиться, коли розпочнеться українська атака. Українці, згідно з інформацією від НАТО, отримали 98% усіх обіцяних озброєнь. У цьому відношенні особливо важливими є основні бойові танки", — пояснив він.

Техніка ЗСУ для контрнаступу

За словами Майкла Кларка, Україна має в своєму розпорядженні таку західну зброю: 230 основних бойових танків Leopard, "які ЗСУ дуже хотіли", кілька танків Challenger, з інших — французькі танки AMX-10M, але також є і близько 1550 бойових машин різного типу, бронетранспортерів, БМП та ін.

"Вони [бойові машини] повинні працювати разом з танками. Танки працюють з іншими машинами — піхотними, артилерійськими. Має бути повний комплект для злагодженої роботи. І в цьому росіяни не дуже вправні", — пояснив аналітик.

"Українці зібрали те, що нагадує західну бронебригаду. І 230 танків можуть бути магічним числом. Тому, що якщо вони мають 230 танків, цього достатньо на дві бригади, за загальної кількості 1550 одиниць техніки це можуть бути потужні бойові підрозділи", — сказав Кларк. Він також наголосив на важливості належної організації та підготовки всіх наявних складових елементів.

Для контрнаступу ЗСУ потрібна хороша погода

Експерт також згадав про те, що українські сили не могли розпочати контрнаступ раніше через погодні умови, оскільки якщо везти танки розм'яклою дорогою — це вірний спосіб їх втратити.

"Потрібно вивести на широкий фронт, розосередити, щоб ефект був по широкій площі. Деякі з танків, що є в Україні, важать по 70 тон, а по м'якому грунту везти 70-тонний танк неможливо. Вони повинні почекати, поки погода налагодиться, але вона вже змінюється. І для всіх, кому цікаво, коли почнеться наступ, — стежте за прогнозом погоди", — підсумував аналітик.

Нагадаємо, що українські військові отримали боєприпаси, виготовлені в Ірані у 2023 році. Як іранські 122-мм снаряди потрапляють до України, досі невідомо.

Також повідомлялося, що США готуються оприлюднити нові оцінки щодо кількості втрат у війні в Україні. Це понад 360 тисяч людей.