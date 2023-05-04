ЗС РФ поцілили в теплоелектростанцію на Донеччині: знеструмлено шахти в Торецьку

Через потужні обстріли, як зазначають у ДТЕК, пошкоджено повітряні лінії електропередачі, внаслідок чого понад 100 тисяч споживачів тимчасово були без світла.

Окупанти в Донецькій області обстріляли одну з теплоелектростанцій "ДТЕК Енерго". Про це повідомляють у телеграм-каналі компанії.

"У ніч проти 4 травня внаслідок обстрілів укотре постраждала теплоелектростанція "ДТЕК Енерго". На щастя, обійшлося без жертв. Унаслідок атаки було пошкоджено обладнання підприємства", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після припинення обстрілів енергетики почали ліквідовувати їхні наслідки.

Як повідомив кореспондент Фокусу, в ніч проти 4 травня також був частково знеструмлений Покровськ Донецької області.

У Міненерго повідомили, що уночі на Донеччині був учергове обстріляний об'єкт генерації електроенергії в Донецькій області, через що енергетики були змушені частково призупинити його роботу.

"Крім того, в області через потужні обстріли було пошкоджено повітряні лінії електропередачі. Знеструмлювалися понад 100 тисяч споживачів, зокрема вугільні шахти", — йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 4 травня світло побутовим споживачам повернули. Без електроенергії залишаються 2 шахти в місті Торецьк.

Також через бойові дії залишається відключеною частина абонентів у Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях.

У ДТЕК повідомили, що від вересня минулого року енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані вже 31 раз. Унаслідок ворожих атак троє енергетиків загинули, 28 було поранено

Нагадаємо, що 4 травня вночі російські окупанти випустили по Україні понад два десятки дронів-камікадзе. Українські захисники знищили більшу частину з них. Бойову роботу вели в північних, центральних і південних областях України.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що Кремль самотужки організував атаку дронами, аби підштовхнути росіян до мобілізації. Про це свідчить швидка та скоординована реакція Кремля на подію.