"Хочемо бачити тут іншого Володимира": Зеленський виступив із промовою у Гаазі (відео)

За словами глави держави, лише за квітень РФ скоїла понад 6 тисяч злочинів. Це є причиною для того, щоб повторити досвід Нюрнберзького процесу.

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Нідерландів та виступив у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі з великою промовою. З місця велася пряма трансляція у четвер, 4 травня.

Насамперед глава держави зазначив, що безкарність відчиняє двері до військової агресії. Це й зробила Російська Федерація у лютому 2022 року.

Лише за минулий місяць російські окупанти скоїли 6139 воєнних злочинів, а за попередню добу противник убив щонайменше 23 особи у Херсонськiй областi.

"За 9 років війни РФ скоїла сотні тисяч воєнних злочинів. За агресію має бути відповідальність, і цього можна досягти лише за допомогою міжнародного трибуналу", — йдеться у повідомленні.

Також Володимир Зеленський вважає, що ми маємо повторити досвід Нюрнберзького процесу та реалізувати його у сьогоднішніх реаліях, адже противник зобов'язаний відчути на собі всю повноту справедливості. Це допоможе світові знову відчути себе у безпеці.

"Безумовно, ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира, хочемо бачити його в Гаазі. Того, який заслуговує на засудження за злочинні дії і це має бути скоєно тут у столиці міжнародного права. Я впевнений, це станеться, коли ми переможемо, а ми переможемо не лише на полі бою, не лише у поєдинку з агресією. Подивіться, як країни світу об'єдналися навколо допомоги українцям", — продовжив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 4 травня лідерка партії фермерів у Нідерландах відмовилася слухати Володимира Зеленського. Вона вважає, що глава держави вибрав недоречний день для візиту. За її словами, 4 травня голландці вшановують пам'ять загиблих під час Другої світової війни, а візит Володимира Зеленського — не головна подія.

3 травня Володимир Зеленський під час візиту до Фінляндії заявив, що Україна отримає винищувачі від західних партнерів, але станеться це лише після успішного контрнаступу ЗСУ.