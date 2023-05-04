Боєць НГУ на Запорізькому напрямку перегнав танк просто під носом у росіян

Під час одного з бойових завдань через поранення і втрату бійців українські захисники змушені були залишити танк, але згодом вирішили за ним повернутися.

У Запорізькій області бійці НГУ регулярно здійснювали рейди на позиції ворога, завдавали ударів і відходили на вихідні рубежі. Під час одного з таких рейдів, ворог атакував танк українських захисників. Його командира вбили, а екіпаж отримав поранення, через що бійці змушені були залишити техніку. Проте, нацгвардійці вирішили повернутися за танком. Про це розповіли на сторінці Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України у фейсбук.

"Одного разу ми майже добу планували операцію. Потім підійшли до укріплень окупантів і відкрили по них кинджальний вогонь. За 15 хвилин вистріляли весь боєкомплект — і миттєво відійшли. Правда, у нас були поранені, загинув командир одного нашого танка, його механік-водій був сильно контужений. Танк ми були вимушені залишити у "сірій зоні", поруч із розташуванням окупантів", — розповідає офіцер-гвардієць з позивним "Буржуй" 15-ї бригади оперативного призначення НГУ імені Героя України лейтенанта Богдана Завади.

Кидати бойову машину напризволяще під носом у росіян українські військові не стали, тож наступного дня троє бійців вирішили спробувати його забрати.

Вони непомітно пробралися до танка, Буржуй сів за кермо, а двох інших солдатів, щоб не ризикувати їхнім життям, відправив "на базу". Окупанти не очікували такої сміливості, тож вчасно не відреагували на таку "зухвалість" нацгвардійців.

"Так сталося, що я трохи вмію керувати важкими бойовими машинами. Я сів за важелі — і перегнав танк до наших позицій", — розповів гвардієць.

На щастя, "спецоперація" з повернення танка закінчилася благополучно, і бойова машина продовжила виконувати завдання на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, що Служба безпеки України розслідує кримінальну справу через невдалу спробу українських захисників викрасти російський літак.

Українські журналісти викрили підрозділ ГРУ РФ завдяки вбитому в Україні російському окупанту. Підрозділ займається інформаційно-психологічними спецопераціями.