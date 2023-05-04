"На дибу відповідальних". Пригожин висловився про ядерний удар після атаки дронів на Москву

Голова ПВК "Вагнер" зажадав розібратися, чому трапилася нічна атака дронів на Кремль, а тих, хто загрожує ударом у відповідь по Україні, назвав "клоунами з ядерною бомбою".

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 4 травня заявив, що вважає недоцільним вдаватися до ядерного арсеналу у відповідь на атаку дронів на Кремль. Важливіше, за його словами, притягнути до відповідальності тих, хто відповідав за боротьбу з безпілотниками і хто проґавив атаку дронів на Кремль. Про це повідомляє Telegram-канал "Прес-служба Пригожина".

"Як людина радикально налаштована, я можу сказати, що про застосування ядерної зброї у відповідь на безпілотник, звичайно, ніякої мови бути не може, — заявив Пригожин. — Потрібно передусім на дибу того, хто відповідає за боротьбу з безпілотниками".

Він закликав розібратися з приводу того, як могла статися атака дронів на Кремль у ніч на 3 травня, а також зробити все можливе, щоб Росія стала передовою країною у сфері безпілотної авіації.

А поки що — "Ми виглядаємо як клоуни, які погрожують "ядреною бомбою" на дитячий безпілотник", — заявив Пригожин.

Повідомлення про дрони у Підмосков'ї вважали істерією

За даними російських ЗМІ, перед атакою дронів на Кремль їх бачили на наднизькій висоті в Московській області, проте в спецслужбах проігнорували повідомлення, що надійшли в поліцію, вважаючи їх черговим елементом істерії з українськими БПЛА.

Російський пропагандист Володимир Соловйов, у свою чергу, висловився радикальніше. Він закликав знищити Україну у відповідь на атаки БПЛА на Москву. Один із рупорів кремлівської пропаганди також нагадав про те, що Вашингтон був проти атак України на території РФ.