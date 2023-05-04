Іран накопичив достатньо урану для створення 5 одиниць ядерної зброї, — Міноборони Ізраїлю

Міністр Йоав Ґаллант заявив, що Тегеран "не задовольниться однією бомбою" і застеріг Ісламську Республіку від спроб створити військовий плацдарм у Сирії.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґаллант заявив, що Іран накопичив матеріалу, що достатньо розщеплюється, для створення п'яти ядерних бомб, і застеріг Ісламську Республіку від подальшого збагачення урану до збройового рівня. Про це у четвер, 4 травня, пише газета The Times of Israel.

"Не помиляйтеся — Іран не задовольниться однією ядерною бомбою. На сьогодні Іран отримав матеріал, збагачений до 20% і 60% для п'яти ядерних бомб", — сказав Ґаллант під час зустрічі в Афінах з головою грецького оборонного відомства Ніколаосом Панагіотопулосом.

За словами ізраїльського міністра, прогрес Ірану та збагачення до 90% буде серйозною помилкою з боку Ісламської Республіки та "може спалахнути регіон".

У своєму виступі Ґаллант також зазначив, що Ізраїль не дозволить Ірану продовжувати свої зусилля щодо створення військового плацдарму в Сирії, де ізраїльські ВПС, за повідомленнями, завдали ряд ударів останніми місяцями, включаючи атаку в понеділок на аеропорт в Алеппо.

"За останні шість місяців Іран щотижня направляв до Сирії літаки, які доставляють зброю для використання в терористичних цілях. Сирійський режим повинен знати, що ЦАХАЛ рішуче відповість на будь-які атаки, здійснені з його території. Ми не дозволимо Ірану встановити військову владу в Сирії або побудувати" шосе "для доставлення сучасної зброї до Лівану", — додав Ґаллант.

Збагачення урану в Ірані

За даними ЗМІ, Іран ще не збагатив уран до 90-процентної чистоти, необхідної для створення ядерної зброї, але за бажання він може швидко зробити це з нинішнього рівня збагачення.

Іран зберігає запаси урану, збагаченого до 20% і 60%, порушуючи угоду 2015 року, яка обмежує її ядерну програму, яку він все частіше порушує після того, як тодішній президент Дональд Трамп вивів США з угоди у 2018 році й знову ввів санкції.

Країни заходу попереджають, що уран, збагачений до такого рівня, не може бути використаний у цивільних цілях.

Переговори про відновлення ядерної угоди між Іраном та мировими державами відновилися у квітні 2021 року, але з минулого року зайшли у глухий кут, оскільки Іран продовжує реалізовувати свої ядерні амбіції.

За оцінками високопоставлених американських чиновників, Іран за бажання може зробити достатню кількість матеріалу, що розщеплюється, для ядерної зброї за два тижні, але йому будуть потрібні додаткові місяці, щоб підготувати бомбу до використання.

США також вважають, що Іран ще не має всіх технологій, необхідних для створення бомби, і не ухвалив остаточного рішення про створення зброї, про що іранські лідери неодноразово заявляли.

Нагадаємо, 18 квітня іранський президент Ібрагім Райсі заявив, що Збройні сили Ірану зруйнують Хайфу і Тель-Авів, якщо Ізраїль вдасться до найменших ворожих дій. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) минулого тижня наказував запустити ракети по Ізраїлю з Гази та Лівану на початку свята Песах.

Раніше, 12 квітня, повідомлялося, що Китай та Росія ведуть секретні переговори з Іраном про постачання до Ісламської Республіки ключового хімічного з'єднання, яке використовується для виробництва палива для балістичних ракет.