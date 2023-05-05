США з Австралією можуть оголосити про пакет допомоги для України: що отримають ЗСУ, – ЗМІ

Україна, стверджують журналісти, офіційно направили запит на артилерію, боєприпаси та броньовики Hawkei.

В кінці травня США та Австралія можуть оголосити спільний пакет військової допомоги для України. Про це повідомляє The Guardian.

Австралійські видання стверджують, що до кінця поточного місяця очікується, що Сполучені Штати можуть оголосити про новий пакет військової допомоги спільно з Австралією. Сторони разом працюють над підготовкою допомоги, стверджують журналісти. Це буде відображенням угоди Канберри з Парижем щодо спільного виробництва боєприпасів для протистояння повномасштабному вторгненню РФ в Україну.

"Ми є великими прихильниками українських зусиль з відсічі російським загарбникам, і це буде відображено в бюджеті", — заявив міністр фінансів Джим Чалмерс.

9 травня міністр Чалмерс представить бюджет на наступний фінансовий рік. Зазначається, що Україна направила запит щодо постачання броньовиків Hawkei, артилерію та боєприпаси. Перед цим сотні австралійців українського походження проводили акції в підтримку постачання зброї Україні, включно з Hawkei.

Hawkei — це австралійський багатоцільовий броньовик, який створено на базі Land Rover. Машину виробляють в Австралії з 2016 року. Її максимальна швидкість складає 130 км/г, а бронювання має рівень вищий за STANAG 4569 1 рівня (витримає кулю 7,62 мм на відстані від 30 метрів, вибух ручної гранати та осколки від артилерії). Також машина має V-подібне дно, щоб краще протистояти підривам на бомбах.

Нагадаємо, 3 травня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 300 млн доларів, до якого увійдуть боєприпаси та ракети.

3 травня Євросоюз погодив єдиний механізм закупівлі боєприпасів для українських військових. Києву передадуть боєприпасів на 1 млрд євро зі своїх складів, а ще 1 млрд піде на подальші закупівлі.