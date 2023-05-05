МЗС Катару розкритикувало удар БПЛА по Кремлю та закликало до переговорів: в Україні відповіли

Представник українського МЗС Олег Ніколенко зазначив, що в Катарi заговорили про атаку по центру Москви, але забули засудити терор російської армії в Херсоні, який стався того ж дня.

Міністерство закордонних справ України розкритикувало Катар через позицію щодо нічного удару по будівлі в Кремлі. Про це написав речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у соціальній мережі Twitter 5 травня.

Справа в тому, що в Катарі вважають "напад" на будівлю Кремля "ескалацією війни". Але, водночас, держава продовжує ігнорувати те, що творить російська армія з мирними містами України. Зокрема, йдеться про обстріл Херсонської області того ж дня.

У свою чергу, Катар закликає обидві сторони "російсько-української кризи" почати вирішувати розбіжності шляхом діалогу, поки ще є така можливість.

"Заходи ескалації, такі як нещодавній "напад" на будівлю Кремля в російській столиці Москві, призведуть до ескалації насильства і продовження розширення "кризи". Катар попереджає про небезпечні наслідки цих бойових дій для зусиль мирного вирішення кризи", — заявили в МЗС Катару.

Позиція Катару: що про це думають у МЗС України

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко не зміг пройти повз висловлювання колег з Катару. На його думку, Катару слід побачити те, на що здатна російська армія в Україні.

"Цікаво, хтось може знайти заяву МЗС Катару про засудження останньої російської ракетної атаки по Херсону, яка вбила 21 цивільну людину і поранила ще 48. Цей акт державного тероризму має менш небезпечний вплив на зусилля для вирішення "кризи" мирним шляхом?", — пише представник МЗС.

Нагадаємо, 4 травня повідомлялося, що в Сенаті США не вважають Україну причетною до атаки на Кремль. Американська розвідка не має інформації про цей інцидент, але немає жодних ознак того, що його джерелом були українці.