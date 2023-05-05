Згоріло декілька магазинів: ЗМІ показали наслідки падіння БПЛА у Києві (фото)

За словами журналістів, у момент падіння повітряного об'єкту в Солом'янському районі всередині будівель нікого не було, тож жертв серед цивільних вдалося уникнути.

У мережі з'явилися кадри наслідків падіння уламків збитого над Києвом БПЛА. Внаслідок пожежі було зруйновано деякі магазини, але ніхто не постраждав. Фоторепортаж було опубліковано виданням Obozrevatel 5 травня.

Справа в тому, що ввечері 4 травня у Києві знову пролунав сигнал повітряної тривоги та причиною став повітряний об'єкт у небі. Українським силам ППО вдалося його ліквідувати та уламки збитого БПЛА впали у Солом'янському районі.

Це призвело до пожежі в одному з торгових центрів. Вогонь знищив низку магазинів одягу, а також ювелірний.

Місце інциденту відгородили спеціальною стрічкою, щоб ніхто не наближався надто близько і не заходив усередину.

Як зазначають місцеві жителі, на першому поверсі будівлі почали горіти магазини з одягом, посудом, прикрасами та всім, що було поблизу. При цьому жертв серед співробітників чи відвідувачів не було.

Співробітники комунальних служб почали прибирати сміття та скло, проте скільки часу знадобиться на повну ліквідацію наслідків – невідомо.

У Києві показали наслідки катастрофи БПЛА Фото: obozrevatel У Києві показали наслідки катастрофи БПЛА Фото: obozrevatel У Києві показали наслідки катастрофи БПЛА Фото: obozrevatel У Києві показали наслідки катастрофи БПЛА Фото: obozrevatel У Києві показали наслідки катастрофи БПЛА Фото: obozrevatel У Києві показали наслідки катастрофи БПЛА Фото: obozrevatel

БПЛА над Києвом: що відомо

У четвер, 4 травня, українським силам ППО вдалося збити в небі невідомий об'єкт. На місце аварії одразу прибули співробітники ДСНС, які почали справлятися з наслідками.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив:

"Під час останньої повітряної тривоги над Києвом було зафіксовано безпілотний літальний апарат. Силами та засобами протиповітряної оборони об'єкт було збито. Інформація про постраждалих чи руйнування житлового фонду чи інфраструктури відсутня. Інформація уточнюється".

Нагадаємо, 4 травня Повітряні сили ЗСУ заявили, що у небі над Києвом збили БПЛА "Байрактар". За словами військових, безпілотник втратив керування. Тому, щоб не наражати на небезпеку жителів столиці, його вирішили збити за допомогою мобільних вогневих груп.