Воював з січня за ПВК "Вагнер": у Бахмуті загинув сценарист "Незламної"

Один зі сценаристів російсько-українського фільму про події Другої світової війни отримав несумісні з життям уламкові поранення. Його тіло було ідентифіковане за татуюваннями.

Про смерть сценариста Леоніда Коріна ще 1 травня повідомив у соцмережах його друг російський кінорежисер Павло Дроздов.

"Сьогодні я дізнався, що Льоня загинув. Світла пам'ять", — написав він.

Вже 5 травня журналісти "ТАСС" з’ясували деталі загибелі Коріна, взявши коментар у представника окупаційних сил Донецької області.

Співрозмовник медіа розповів, що сценарист загинув під час штурму у Бахмуті та воював у складі російської ПВК "Вагнер" як доброволець.

Також 5 травня журналісти "ФАН" додали з посиланням на власні джерела, що Корін мав позивний "Волком" та був помічником кулеметника у розвідувальному взводі.

За даними "ФАН", Корін воював з 11 січня цього року та загинув 29 березня "під час штурму ангарів". Окупанти потрапили під артилерійський обстріл, і сценарист отримав несумісні з життям уламкові поранення. У ЗМІ повідомили, що його тіло вдалося ідентифікувати лише нещодавно — за татуюваннями.

Корін працював над українсько-російською кінострічкою 2015 року "Незламна".

Нагадаємо, 5 травня заступниця голови Міноборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ знищили місця зберігання боєприпасів ПВК "Вагнер". Вона розповіла, що через любов до символізму окупанти ймовірно продовжуватимуть спроби захопити місто до 9 травня.

Також 5 травня телеканал Freedom оприлюднив кадри обстрілу ЗС РФ. Журналісти спілкувалися з захисниками, коли ворог завдав удару з мінометів.