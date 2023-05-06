Женуть навіть дітей: окупанти виселяють із дому українців, які відмовилися від паспортів РФ, — Генштаб

У ранковому зведенні йдеться про те, що зазвичай у квартиру приходять не більше двох разів, щоб запропонувати документ. Якщо мешканці відмовляються, до них приходять втретє й змушують силоміць збирати речі.

В окупованому Старобільську Луганської області росіяни виселяють з дому українців, які відмовляються від отримання паспорта РФ. Про це сказано в ранковому зведенні генштабу ЗСУ від 6 травня.

У повідомленні йдеться, що зазвичай у квартиру приходять не більше двох разів, щоби запропонувати документ. Якщо мешканці відмовляються, до них приходять втретє і змушують силоміць збирати речі. Окупантів не зупиняє навіть те, що у будинку чи квартирі можуть мешкати діти.

"Після виселення такі громадяни потрапляють у фільтраційні пункти, а їхнє житло віддають військовослужбовцям російської окупаційної армії під заселення", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у зведенні також йдеться, що минулої доби росіяни завдали 8 ракетних, 49 авіаційних ударів і здійснили 82 обстріли з РСЗВ по території України. Внаслідок цього постраждали мирні люди, приватні житлові будинки та інша громадянська інфраструктура.

У Генштабі зазначили, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках — відбито близько 50 атак окупантів. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка, наші захисники тримають оборону", — сказано у зведенні.

Крім того, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження військ та військової техніки росіян. Також вдалося збити 5 ворожих БПлА типу Shahed-136/131, 2 БПлА типу Zala, 1 Орлан-10, 1 Куб та 1 БПлА типу Ланцет.

Нагадаємо, що віцепрем'єр України Ірина Верещук знову пояснила, чому не можна оформлювати паспорт РФ в окупації. За її словами, ситуації бувають різними, але вона не має права рекомендувати людям оформляти документи ворожі. Тим більше, що українські військові борються за те, щоби цього ніколи не траплялося.