Нічна атака РФ: п'ятеро людей постраждали від авіабомб у Сумській області, але ЗСУ збили 10 "шахедів"

У Сумській області внаслідок обстрілу є постраждалі, також пошкоджено 44 приватні домоволодіння й одну освітню установу. У Дніпропетровській області дрони завдали збитків житловим будинкам і ЛЕП. За добу ЗСУ збили 10 БПЛА різної модифікації.

Напередодні 5 травня російська авіація знову обстріляла Сумську область керованими бомбами КАБ-500. Про це повідомило Оперативне командування "Північ".

"Близько 22:13 5 травня завдано авіаудару, 2 КАБ із ворожого літака СУ-35, по н.п. Глухів", — ідеться в повідомленні.

Поки що відомо про те, що постраждали п'ять осіб, пошкоджено 44 приватні домоволодіння й один освітній заклад.

"Шахеди" в Дніпропетровській області

У ніч проти 6 травня над територією Дніпропетровської області Повітряні сили збили чотири іранські дрони Shahed. Уламки БПЛА пошкодили житлові будинки, господарські будівлі та ЛЕП. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Чиновник відзначив роботу захисників України з повітряного командування "Схід", які "приземлили" всі ворожі дрони-камікадзе.

Крім того, ворог обстріляв Марганецьку громаду Нікопольського району приблизно 15 снарядами "Град". За попередніми даними, ніхто не постраждав.

За словами голови військової адміністрації, у Синельниківському районі впали уламки дронів ЗС РФ. Постраждалих серед місцевих жителів немає, але в п'яти приватних будинках вибиті шибки, також значно пошкоджено дві господарські будівлі та лінія електропередач.

Загалом минулої доби Сили оборони України збили 10 дронів різної модифікації, згідно з повідомленням Генштабу.

Серед іншого було знищено такі БПЛА: Shahed-136/131", Zala, "Орлан-10", "Куб" і "Ланцет".

Відомо, що ворожі війська завдали 8 ракетних і 49 авіаударів, мали місце й 82 обстріли з РСЗВ. Імовірно, противник і надалі продовжить обстріли. Небезпека зберігається на всій території України, попередили в Генштабі.

Нагадаємо, що на території Криму вранці 6 травня було чути вибухи в Красногвардійському районі. Через деякий час повідомили про перекриття мосту над Керченською протокою "через загрозу атаки".

Також повідомлялося, що окупанти виселяють українців із їхніх будинків за відмову від російських паспортів.