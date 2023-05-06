ПВК "Вагнер" передасть позиції в Бахмуті загону "Ахмат", — Пригожин

Євген Пригожин просить Рамзана Кадирова якнайшвидше відправити своїх бійців, поки ПВК "Вагнер" остаточно не вичерпала свій бойовий потенціал.

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його підрозділи передадуть позиції в Бахмуті загону "Ахмат" із Чечні. Його звернення опублікував у Telegram канал "Пресслужба Пригожина".

Євген Пригожин подякував голові Чечні Рамзану Кадирову за пропозицію замінити ПВК "Вагнер" у Бахмуті й припустив, що загін "Ахмат" має все необхідне для продовження штурмів. Він уже зв'язався з представниками Кадирова, щоб якнайшвидше розпочинати передачу позицій і встигнути впоратися до 10 травня, коли у "вагнерівців" повинен закінчитися весь бойовий потенціал.

"У Бахмуті залишилося трохи більш як два квадратні кілометри. Бахмут буде взято, безперечно, силами "Ахмата", — процитувала Пригожина його пресслужба.

Реакція МВС

Радник голови МВС Антон Геращенко прокоментував заяву Євгена Пригожина в Telegram. На його думку, ситуація з ПВК "Вагнер" показує, що регулярна армія РФ більше ні на що нездатна. Крім того, Рамзану Кадирову тепер доведеться відповідати за свої слова та відправляти своїх бійців у найгарячішу точку.

Невдовзі Євген Пригожин анонсував вихід ПВК "Вагнер" із Бахмута 10 травня через дефіцит озброєння. Він заявив, що найманці планують передати позиції регулярним частинам ЗС РФ.

У той же день Рамзан Кадиров запропонував замінити ПВК "Вагнер" у Бахмуті загоном "Ахмат". За його словами, чеченські бойовики готові зайняти місто протягом кількох годин.