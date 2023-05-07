"Убивали і вбиватимемо": голова ГУР Буданов про замахи на пропагандистів РФ

За словами начальника військової розвідки, ліквідація росіян є не тероризмом, а операціями у рамках визволення України.

На тлі резонансного замаху на російського пропагандиста Захара Прилєпіна, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що у відомстві продовжать працювати над ліквідацією росіян. Про це він розповів в інтерв'ю Yahoo News, опублікованому у суботу, 6 травня.

Так, журналісти запитали Буданова, зокрема про вбивство Дар'ї Дугіної, дочки пропагандиста Олександра Дугіна.

"Не продовжуйте цю тему. Я лише скажу, що ми вбивали росіян і вбиватимемо росіян у будь-якій точці земної кулі до повної перемоги України", — заявив Буданов.

За словами голови ГУР, ліквідація пропагандистів не є тероризмом, оскільки це Росія вдерлася на територію України, а у відомстві лише працюють над звільненням території.

"Вони намагаються звинуватити мене в тероризмі з 2016 року. Але я хочу почати з того, що те, що вони називають "тероризмом", ми називаємо звільненням. І це почалося не тому, що я збожеволів і почав вбивати людей у Москві. Це сталося тому, що вони вдерлися до нашої країни у 2014 році", — зазначив Буданов.

Нагадаємо, 6 травня в районі Нижнього Новгорода в Росії підірвали автомобіль російського письменника та пропагандиста Захара Прилєпіна. Повідомлялося, що він отримав поранення та перебуває у лікарні. Пізніше з'ясувалося, що вибуховий пристрій було закладено під днище машини під час зупинки біля кафе.

Того ж дня російські правоохоронці затримали підозрюваного у причетності до підриву автомобіля російського пропагандиста Захара Прилєпіна. За даними РосЗМІ, затриманий міг стежити за письменником.

Також нагадаємо, 7 травня росЗМІ повідомили, що обвинувачений у підриві автомобіля із Захаром Прилєпіним усередині Олександр Пермяков воював на боці проросійських бойовиків "ДНР" проти України.