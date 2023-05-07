"Це — проблема": Буданов розповів про складнощі майбутнього контрнаступу ЗСУ

За словами голови ГУР, на сьогодні Росія не має військових та економічних можливостей, щоб вести наступальні дії. Однак вони можуть "засісти" у глибокій обороні.

Росія найближчим часом не зможе піти в наступ, тож зосередиться на обороні захоплених територій. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Yahoo News, опублікованому 6 травня.

За словами Буданова, оборонні дії росіян можуть стати однією із головних проблем анонсованого контрнаступу Збройних Сил України.

"На сьогодні Росія не має ані військового, ані економічного, ані політичного потенціалу, щоб створити ще одну спробу серйозного наступу десь в Україні. Крім того, вона цілком здатна вести серйозні оборонні операції, і саме з цією проблемою ми зараз зіткнемося", —розповів Буданов.

Голова ГУР зазначив, що Росія намагається накопичити запаси ракет, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ, проте ці запаси закінчуються.

"Правда в тому, що вони довели свої запаси майже до нуля", — додав Буданов.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Кирило Буданов заявив західним журналістам, що Україна продовжить вбивати російських пропагандистів у межах війни з РФ та звільнення своїх територій.

Також нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов розповів про можливі провокації Росії на 9 травня. За його словами, окупанти можуть спробувати втягнути у війну Білорусь.