Будівельні матеріали спалахнули на відкритому майданчику в Очаково-Матвіївському. Рієлтори називали цей центральний район студентським — поряд із новобудовами знаходяться відомі ЗВО, зокрема Академія ФСБ.

У московському районі Очаково-Матвіївське 7 травня сталася велика пожежа. Про це пише видання "Вечірня Москва" із посиланням на джерело в екстрених службах.

Займання сталося за адресою проїзд Будкомбінату, 1. Як повідомили у службах, по всьому району поширився густий чорний дим.

Пожежа почалася із загоряння будівельних матеріалів. Площа пожежі складає близько 150 кв. м.

Пресслужба главку МНС Росії розповіла про спалах будівельних матеріалів на відкритому майданчику будівництва на заході Москви на площі 40 кв. метрів. Пізніше екстрені служби уточнили, що вогонь поширився на площу до 500 кв. м.

Відомостей про постраждалих не надходило, пожежу повністю ліквідували о 17:17 за київським часом.

У будівлі загорілося будівельне сміття — гідроізоляція та утеплювач

Російське медіа Shot зазначає, що спалахнуло будівельне сміття — гідроізоляція та утеплювач. На даху було заблоковано кількох робітників.

Російські рієлтори описували район Очаково-Матвіївське як чудове місце для життя студента. Серед переваг вони вказували, що поряд із новобудовами знаходиться Академія ФСБ.

Нагадаємо, що ввечері 4 травня у московському районі Царіцино спалахнула пожежа у приміщенні шиномонтажу на вулиці Єреванській.

Фокус 6 травня писав, що у Свердловській області РФ горіли склади з порохом. Пропагандисти повідомляли про вибухи на складах компанії "Гефест-М".

А 3 травня горів військкомат на Валдаї, який знаходиться за 20 кілометрів від резиденції президента Росії Володимира Путіна "Довгі Бороди".