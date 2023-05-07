Мін було дві: Прилєпін розповів, що відбувалося у перші хвилини після замаху

За словами українофоба, у момент вибуху він перебував за кермом, а на пасажирське сидіння пересів загиблий "вагнерівець" Олександр Шубін. Прилєпін стверджує, що жертв могло бути більше, якби виконавець не злякався і привів у дію другу вибухівку.

Російський письменник-пропагандист Захар Прилєпін, на якого 6 травня було скоєно замах, прийшов до тями та розповів, що відбувалося відразу ж після вибуху його авто. Про це сам Прилєпін написав у своєму телеграм-каналі.

"Мені щойно дали телефон. У ЗМІ не така плутанина. Пишуть, що я не усвідомлював того, що відбувається. Я їх там не бачив". — поскаржився пропагандист.

Письменник розповів свою версію подій, які сталися в суботу, 6 травня.

За словами Прилєпіна, він сам кермував легковиком, під який заклали вибухівку. А його водій та охоронець Олександр Шубін, який раніше воював на боці так званої ДНР проти українських бійців, їхав на пасажирському сидінні. Він загинув через те, що вибухівку заклали саме під те колесо, біля якого сидів Шубін.

"Я знепритомнів хвилин на три, прийшов до тями та підповз до вибитого лобового скла. Підбігли селяни, допомогли мені вибратися. У мене (були, — ред.) зламані обидві ноги", — написав пропагандист.

Прилєпін доповнив, що на місці інциденту йому ввели знеболювальне, а потім гелікоптер, який надіслав губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін, доставив його до лікарні.

Він зазначив, що вже отримав інформацію про те, що мін, закладених під автомобілем, було дві. Проте кілер привів у дію лише одну. Прилєпін вважає, що саме це й урятувало йому життя.

Крім того, письменник-пропагандист заявив, що жертв під час вибуху авто могло бути більше: у машині була також його дочка. За словами Прилєпіна, він висадив дівчину за п'ять хвилин до того, як пролунав вибух.

Нагадаємо, 7 травня росЗМІ написали про те, що Захар Прилєпін вийшов з медикаментозної коми. Він прийшов до тями вранці 7 травня після того, як медики були змушені ввести його в медикаментозний сон. Палату з Прилєпіним, за словами журналістів, ретельно охороняють бійці Росгвардії.

Замах на пропагандиста відбувся 6 травня в районі Нижнього Новгорода у Росії. Там підірвали автомобіль російського письменника та пропагандиста Захара Прилєпіна. Повідомлялося, що він отримав поранення та перебуває у лікарні. Пізніше з'ясувалося, що вибуховий пристрій було закладено під днище машини під час зупинки біля кафе.