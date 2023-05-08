ЄС готує санкції для компаній Китаю, які допомагають РФ, — Financial Times

Сім китайських компаній звинувачуються у продажу обладнання Росії, яке вона може використовувати для свого озброєння, повідомляє видання. Запровадження санкцій розглянуть вже цього тижня.

В ЄС пропонують запровадити санкції щодо кількох китайських компаній через надання допомоги Росії у війні проти України. Застосування таких штрафів може посилити напруженість у відносинах між ЄС та Пекіном. Про це пише Financial Times.

Як повідомляє видання, у новому пакеті санкцій перелічуються 7 китайських компаній, які обвинувачуються у продажу обладнання, яке РФ може використовувати для свого озброєння. Пакет розглянуть вже цього тижня.

Деякі з названих компаній вже раніше потрапили під санкції США, а дії Євросоюзу, викличуть невдоволення Китаю.

До санкційного списку, що готується, потрапили 2 компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів і одна з Вірменії., 2 компанії з материкового Китаю "3HC Semiconductors" та "King-Pai Technology", а також 5 компаній, які базуються в Гонконгу, 2 з яких перебувають у списку санкцій США: "Sinno Electronics" і "Sigma Technology".

За список мають одноголосно проголосувати 27 держав-членів ЄС.

Компанію "3HC Semiconductors", яка виробляє комп'ютерні чіпи, звинувачують у "спробі обійти експортний контроль та придбанні чи спробі придбати товари американського походження для підтримки військової та/або оборонної промислової бази Росії", — йдеться у санкційній пропозиції Єврокомісії.

Повідомляється, що компанія "King-Pai" постачає до Росії мікроелектроніку, яка "має оборонне застосування, включаючи системи наведення крилатих ракет". "Sinno" з Гонконгу і "Taco" (Вірменія), постачають російській оборонній закупівельній компанії "Радіоавтоматика", яка спеціалізується на ухиленні від санкцій.

Також в ЄС пропонують запровадити санкції проти компанії "I Jet Global DMCC" у Дубаї та Сирії. Компанію "I Jet" звинувачують у координації постачання іранських безпілотників до Росії.

Крім цієї компанії, Єврокомісія також пропонує ввести санкції проти більшої кількості іранських фірм, які займаються виробництвом та постачанням дронів до Росії.

Комісія також запропонувала розширити список заборонених до ввезення до РФ товарів.

Нагадаємо, що Китай продовжує активно розвивати ШІ, але в США дещо вигадали — за допомогою Nvidia вирішили поставляти на ринок КНР уповільнені чипи Nvidia H800, які активно використовуються у ШІ-розробках.

Ключова мета Заходу — закрити "лазівки", аби Росія не могла оминати вже наявні санкції. Нові плани союзників представлять під час зустрічі лідерів "Великої сімки" в Японії наприкінці травня 2023 року.