"Сидять на валізах": окупанти в Криму та на Донбасі готуються до контрнаступу ЗСУ, — ГУР

В очікуванні масштабної операції загарбники впродовж кількох місяців облаштовують оборонні споруди на південному напрямку. Панічні настрої серед росіян почали зашкалювати, вважають в українській розвідці.

Російські окупанти у Криму готуються до контрнаступу ЗСУ, а серед росіян зростають панічні настрої. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, окупанти, побоюючись контрнаступу ЗСУ, вже впродовж кількох місяців облаштовують оборонні споруди на півдні, а в останні тижні панічні настрої серед росіян, схоже, почали зашкалювати. А після серії вибухів в окупованому Криму окупанти вирішили закрити Керченський міст "з технічних причин", але місцеві мають іншу думку — міст закривають через загрозу ударів.

"З одного боку, ворог справді готується до продовження визволення українськими Силами безпеки та оборони тимчасово окупованих територій. З іншого боку – так, це супроводжується зокрема і панічними настроями – серед окупантів, зокрема, серед російських військових. Це видно і з матеріалів перехоплень, і з іншої інформації. Тому так – паніка є. І якщо ті ж траншеї риються на півночі Криму – це означає, що для себе як один зі сценаріїв вони припускають відступ і прорив на Крим українських Сил безпеки та оборони", — розповів Юсов.

Він додав, що щоразу, як в окупованому Криму трапляється якийсь інцидент з вибухами, то на Кримському мосту в напрямку Росії спостерігаються багатокілометрові затори.

"Керівництво окупаційних адміністрацій Криму, командування – вже здебільшого подбали про те, щоби вивезти свої родини за межі окупованих територій. Кому пощастило – вивезли навіть за межі РФ або принаймні на території Московії. Те ж стосується умовних еліт – бізнес, політичних, військових. Вони вже свої родини забезпечили більшим рівнем безпеки. Те ж саме стосується продажу майна та інших речей. Але широкому загалу продовжують розповідати, що все йде за планом", — розповів представник розвідки.

Він також зазначив, що це стосується не лише окупованого Криму, а й окупованих територій Донеччини та Луганщини.

"Навіть ті, хто не виїхав з окупаційних адміністрацій, точно сидять на валізах. І не зробили цього досі, виключно через страх перед вищим раш*стським командуванням, яке забороняє подібні дії, стежить. І в цій ситуації їхні родини багато в чому перебувають в заручниках у кремлівського режиму", — сказав Андрій Юсов.

Нагадаємо, що на тлі резонансного замаху на російського пропагандиста Захара Прилєпіна керівник ГУР України Кирило Буданов заявив, що у відомстві продовжать працювати над ліквідацією росіян.

Російські ФСБ та МВС повідомили про те, що їм вдалося запобігти диверсії на аеродромі в Іванівській області, яку планувала українська розвідка.