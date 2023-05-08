Буданов викликав істерику в Кремлі: Пєсков заявив про правильність війни проти України

В Кремлі зазначили, що відстежуватимуть реакції очільників іноземних держав на "подібні" заяви щодо ліквідації громадян РФ й очікуватимуть на осуд.

Заява очільника української розвідки Кирила Буданова про те, що ліквідація росіян є не тероризмом, а операціями у межах визволення України, викликали істерику в РФ. Її прокоментував прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

"Слова глави розвідки України Буданова про вбивство росіян підтверджують правильність рішення Путіна розпочати "СВО", — заявив Пєсков.

За його словами, Росія уважно відстежуватиме реакцію країн на такі заяви, зокрема США і чекатиме на осуд.

Нагадаємо, що в інтерв'ю Yahoo News, опублікованому 6 травня, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що у відомстві продовжать працювати над ліквідацією росіян. Він наголосив, що Україна вбивала і вбиватиме росіян у будь-якій точці земної кулі до повної перемоги. За словами Буданова, ліквідація пропагандистів не є тероризмом, бо саме Росія вдерлася на чужу територію, тож у відомстві лише працюють над звільненням території України.

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова через коментар Кирила Буданова про "вбивство росіян до повної перемоги України" звинуватила США у спонсоруванні тероризму. За словами Захарової, Буданов цією заявою завдав прямого удару по Білому дому.