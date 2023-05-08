Решітка з динамічним захистом: експерти про нову модифікацію російського Т-72Б3 (відео)

Російські військові, зазначили оглядачі, встановили на екран захист "Контакт-1" з метою уберегти екіпаж від ударів зверху. Проте ефективність такого рішення залишається під сумнівом.

У мережі з'явилося відео з російським танком Т-72Б3 із Західного військового округу із металевим екраном на башті, яку українські військові називають "мангалом". На перший погляд, такі конструкції для захисту від безпілотників уже були помічені на техніці окупантів, проте цього разу на решітці було встановлено елементи динамічного захисту "Контакт-1". Про своєрідну модифікацію, яка з'явилася на російській військовій техніці, пишуть оглядачі The Drive.

У матеріалі видання було зазначено, що "мангали" почали з'являтися на російській бронетехніці наприкінці 2021 року в ході бойових дій у Нагірному Карабаху, а потім і в Україні для захисту від баражуючих боєприпасів. Оглядачі припустили, що російські військові сподівалися, що такі конструкції зможуть уберегти від ураження і протитанковими керованими ракетами, проте їхні сподівання не виправдалися.

Ймовірно, росіяни тому вирішили оснастити решітку динамічною бронею "Контакт-1", яка здатна частково захистити техніку від кумулятивних засобів ураження, але все ж таки менша вразливість танка при цьому залишається під питанням. Тим часом такий екран може краще захистити від атак зверху дронів-камікадзе або від мін, скинутих з безпілотників, оскільки вони становлять серйозну загрозу тільки танкам з відкритими люками.

Але в такому разі виникає ще одне питання — наскільки ефективним буде такий екран, якщо при відкритому люку в момент удару та спрацювання динамічного захисту, екіпаж машини буде в безпеці, і чи взагалі буде завдано шкоди екіпажу та техніці.

На закінчення оглядачі зазначили, що в умовах війни стара техніка все ж таки еволюціонує, а робота з удосконалення засобів захисту триває.

Раніше російське видання "Ведомости" опублікувало репортаж, де йшлося про встановлення залпового вогню "Ураган", яка була оснащена екраном проти дронів-камікадзе. Російські військові спорудили цей "мангал", сподіваючись захиститися від FPV-дронів, які все частіше застосовуються в ході бойових дій.