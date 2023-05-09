В ISW розповіли, для чого Придністров'ю знадобилися миротворці РФ біля кордонів України

Аналітики вважають, що це значно могло б посилити плани Москви щодо дестабілізації Кишинева, проте Кремль має надто велику потребу у військах на фронті.

У Придністров'ї закликали Росію значно збільшити кількість своїх миротворців на території частково визнаної держави. Американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, навіщо це робиться. Про це йдеться у звіті відомства від 8 травня.

Йдеться про звернення глави представництва невизнаного регіону у Москві Леоніда Манакова. Він бажає, щоб російських миротворців у Придністров'ї побільшало на пiвднi від України.

З такою пропозицією він виступив одразу після того, як звинуватив прокуратуру Молдови в тому, що вони "розправилися" з членами проросійської партії "Шор", а голову заочно заарештували.

"Придністров'я попросило Росію збільшити свій миротворчий контингент у регіоні, ймовірно, для підтримки зусиль Кремля щодо дестабілізації Молдови. Росія, як і раніше, навряд чи відправить додаткові сили до Придністров'я з огляду на її постійну потребу у військах в Україні", — йдеться у повідомленні.

Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков або інші представники Кремля ніяк не прокоментували ситуацію, що склалася, на момент публікації матеріалу.

Аналітики також згадують у звіті, що ще в березні представники Білого дому повідомляли, що російські розвідники найближчим часом можуть організувати масштабну акцію протесту в Молдові.

"Особи, пов'язані з російською розвідкою, планують організувати акції протесту проти молдавського уряду з метою встановлення проросійської адміністрації", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 травня Придністров'я запросило у Росії збільшення "миротворчого контингенту". Наразі у безпечній зоні розташовано приблизно 450 осіб. Влада невизнаної республіки спростовує інформацію, що поширюється російськими ЗМІ, про провокації з боку ЗСУ.