Паніка й дефіцит: NYT про наказ РФ про евакуацію на окупованому півдні України

За свідченнями місцевих мешканців, окупанти вивозять обладнання з лікарень, а людей просто виписують. Попри страх, більшість мешканців не збирається їхати з міст.

Люди, які живуть в окупованих РФ районах півдня України, описали останні дні, що є дефіцит всього, плутанина та невідомість. Про це повідомляє The New York Times.

Оголошення окупаційної влади про "евакуацію" десятків тисяч мирних мешканців відбувається на тлі побоювань, що може початися український контрнаступ на цьому напрямку. Журналісти поспілкувалися з мешканцями окупованих сіл у Запорізькій і Херсонській областях. Вони сказали, що на заправках немає палива, у продуктових магазинах спустошені полиці, а в банкоматах закінчується готівка.

38-річний Андрій із окупованої Камʼянки-Дністровської в Запорізькій області каже, що людей виписують із лікарень, а із самих установ вивозять обладнання.

"Потім вони їх закривають. Ніхто не пояснює, чому і як довго. І люди бояться питати, тому що навколо озброєні солдати", — розповідає Андрій.

У звʼязку з тим, що дуже скоро очікуються важкі бої, окупанти вже зараз змушують людей тікати. У виданні пишуть, що більшість із тих, хто їде, добирається в бік неокупованої території. Проте більша частина людей попри страх все ж залишається.

Очікується, що близько 70 000 людей буде переміщено. Однак незрозуміло, куди їх повезуть, пишуть журналісти. Раніше окупанти називали "евакуацію" гуманітарним жестом.

Водночас українські війська не фіксують будь-яких переміщень або ознак відходу окупаційних військ. Ба більше, ЗС РФ продовжують розширювати оборонні укріплення.

Нагадаємо, 8 травня в Запорізькій ОВА заявляли, що вивозять не тільки місцевих жителів, а й колаборантів.

Також у Генштабі заявили, що в Запорізькій області окупанти закрили відділення поліції та оголосили про евакуацію.