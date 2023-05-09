Єдиний Т-34 для демонстрації на параді в Москві був привезений з Лаосу, — Міноборони (відео)

Представник МО Василь Павлов розповів, що танк, на який росіяни дивились на параді до 9 травня, Росія передавала для використання республіці Лаос.

Сьогодні, 9 травня, на військовому параді у столиці РФ народові показали танк Т-34, який насправді привезли з Лаосу. Раніше країна-агресорка надала цю техніку республіці для використання. Про це повідомив в ефірі телемарафону керівник експертної групи з питань внутрішніх комунікацій Міністерства оборони Василь Павлов.

"Тут ми бачимо певну кризу. (…) Ми чітко розуміємо, що навіть росіяни не змогли піти проти телеграм-спільноти, в якій навіть з російського боку означені величезні втрати в бронетехніці, в артилерії, в протиповітряній обороні", — сказав посадовець.

Павлов зізнався журналістам, що не дивився ворожий парад, однак вважає його цікавим для аналізу.

Нагадаємо, 9 травня на військовому параді у Москві помітили лише один радянський танк — Т-34 — та кілька сучасних БМП. Також росіяни продемонстрували комплекси С-400, на параді таких представили шість одиниць.

Раніше, 8 травня, невідомі знищили російський бомбардувальник Су-24. Сили спротиву підпалили ворожу авіацію на території заводу "Сухий" у Новосибірську. Відомо, що літак повністю згорів та ремонту вже не потребує.

Також 9 травня в ОК "Південь" закликали уникати скупчень людей та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Військові попередили про можливий ракетний обстріл 9-10 травня.