"Наші цінності – справжні": Зеленський закликав трибунал довести усі помилки агресора (відео)

За словами лідера України, російські політики не могли очікувати, що країни Європи здатні об'єднатися для того, щоб виступити проти нової агресії, котра ставить XXI століття на межу глобальної катастрофи.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на онлайн-саміті лідерів держав Core Group, на якому обговорювалося створення спеціального трибуналу щодо військових злочинів Росії в Україні, закликав "довести, що агресор помилявся у всьому". Про це 9 травня повідомляє пресслужба голови держави.

"На жаль, через 68 років після вироку Нюрнберзького трибуналу Європа знову відчула удар агресії... Побачила, що з'явився режим, який просто не вірить, що світ зараз здатний покарати порушників миру", — зазначив у виступі лідер України.

За його словами, Росія розпочала агресію проти України ще у 2014 році, перевівши у 2022 року її у статус повномасштабної, оскільки у військово-політичного керівництва РФ виникла думка, що політики Європи забудуть історію і не будуть готові виступити проти нової агресії.

"Ми повинні довести, що агресор помилявся у всьому! Не тільки у своїх військових розрахунках, не тільки в тому, як він оцінював наше лідерство, державні та економічні системи. Але й те, як він оцінював наше ставлення до справедливості. Наші цінності для нас — справжні. І ми їх захищатимемо!", — підкреслив Зеленський.

Президент України запевнив, що українські захисники зроблять усе можливе, аби винних в агресії щодо України було притягнуто до відповідальності за все скоєне ними – без винятку.

Насамперед, за словами Зеленського, це стосується злочину агресії Росії, яка поставила тепер уже й XXI століття на межу глобальної катастрофи.

Нагадаємо, 8 травня було анонсовано, що 9 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибуде з офіційним візитом до Києва, де планує провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Саме того ж дня Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що підписав указ про відзначення з 9 травня 2023 року в Україні нового свята – Дня Європи.