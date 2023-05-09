"Чекають на голлівудську операцію ЗСУ": контрнаступ може не стати вирішальним, — МЗС Британії

За словами голови британського МЗС Джеймса Клеверлі, західні країни мають проявити рішучість у підтримці України, незалежно від прогресу контрнаступу та можливих майбутніх "ескалаційних" заяв із Кремля.

Український контрнаступ може і не виявитися вирішальним. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі, спробувавши розвіяти очікування громадськості від операції ЗСУ у стилі голлівудського фільму. Про це повідомляє The Guardian.

Під час візиту до Вашингтона у вівторок, 9 травня, британський дипломат заявив, що Україні потрібно більше підтримки, але також зазначив, що від українських військових, які показали високу ефективність, можливо, не варто чекати швидкого та рішучого прориву.

"Вони показали себе дуже, дуже ефективними захисниками своєї країни, але ми маємо визнати, що простого, швидкого та рішучого прориву може і не бути", — сказав Клеверлі, виступаючи перед представниками Атлантичної ради.

Він все ж таки сподівається на вдалі дії ЗСУ, бо щоразу, коли він спостерігав за тим, що роблять українські військові, це перевершувало будь-які очікування.

"Але потрібно бути реалістами. Це реальний світ, у якому немає чогось подібного до голлівудських фільмів", — сказав міністр.

Клеверлі також закликав західні країни до рішучості продовжувати робити правильну справу, незалежно від прогресу наступу та можливих майбутніх "ескалаційних" заяв російського президента Володимира Путіна.

На порядку денному питання величезної важливості, зазначив Клеверлі.

Сі Цзіньпін може вплинути на Путіна

Він також чекає на допомогу з боку Китаю.

"Не думаю, що в цьому відношенні ми повинні бути якоюсь "собакою на сіні". Ми знаємо, що Сі має значний вплив на Володимира Путіна".

За його словами Сі Цзіньпін, міг би використати цей вплив на підтримку своїх публічних заяв про прихильність територіальної цілісності, суверенітету та незастосуванню ядерних озброєнь.

Нагадаємо, що у США не бачать причин для паніки на тлі ядерної риторики з боку Кремля.

Також повідомлялося, що Пекін хоче " не підливати масла у вогонь " і водночас не "дивитися на вогонь з іншого берега".