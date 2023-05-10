Окупанти обманом вивезли сім'ї енергетиків ЗАЕС у Росію, — Генштаб

Росіяни обіцяли близьким працівників атомної електростанції вивезти їх на бази відпочинку до Бердянська та Кирилівки, а насправді відвезли всіх до Ростовської області й розмістили в наметах.

У тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області росіяни обманом вивезли сім'ї працівників Запорізької АЕС на територію РФ. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 10 травня.

За даними командування, окупанти запропонували сім'ям енергетиків поїхати на бази відпочинку та розміститися в готелях у тимчасово окупованих українських містах Бердянськ і Кирилівка.

Але тих, хто погодився на пропозиції росіян, обдурили. В результаті сім'ї співробітників ЗАЕС вивезли до Ростовської області РФ, де розмістили в наметовому містечку.

Водночас у сусідньому окупованому селі Велика Білозерівка більшість колаборантів раптово залишили територію населеного пункту й минулого тижня поїхали до Криму.

Ситуація на південному фронті

Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, на Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни ведуть оборону. Окупанти завдали авіаударів по Оріхову, Кізомису та Станіславу.

Ситуація на південному фронті Фото: deepstatemap.live

Також обстріляли населені пункти Времівка та Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське та Плавні на Запоріжжі й Антонівка, Молодіжне та Зеленівка Херсонської області

Нагадаємо, 9 травня повідомлялося, що українські рятувальники виявили та ліквідували 500-кілограмову російську авіабомбу, яка впала на території області, але не розірвалася.

Також 9 травня стало відомо, що в Запоріжжі співробітники Служби безпеки України затримали російських агентів, які готували терористичні акти проти командування Збройних сил України.