"На Донбасі відбувається геноцид руського народу", — Пригожин про стан ЗС РФ (відео)

Очільник ПВК "Вагнер" обурився, що у російських військовослужбовців на передовій відсутні сухий одяг та елементарні прилади для визначення, хто і на яких позиціях розміщується.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Прихожин проїхався по позиціях ЗС РФ, зокрема, поспілкувався з мотострілками бригади імені Олександра Невського ЗС РФ і обурився відсутністю їхнього забезпечення. Про це він сказав у черговому відеоролику, який оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

"Ми щойно бачили хлопців з Олександра Невського — брудні, мокрі. Невже, коли їх туди відправляли, хіба не можна було дати вологозахисні костюми, шматок клейонки. Зрештою, як вони будуть виконувати бойові завдання, якщо вони трясуться і думають про одне — як би відігрітися. Зброї немає, батарейок немає. Приладів жодних немає. Ніхто не розуміє, що відбувається, як в 41-му році. Визначаємо, хто де перебуває, пострілом. Постріл є, значить ще живі. Просто знищення руського народу, ніщо інше, як геноцид", — сказав Пригожин.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, що 9 травня Пригожин поскаржився, що підрозділи ЗС РФ дали драла з передових позицій на Бахмутському напрямку, через що оголилися фланги і це загрожує оточенню окупантів. Відео, як росіяни втікають з позицій виклали в мережі.

ЗСУ вибили росіян з кількох позицій під Бахмутом. Сили оборони вже встигли посіяти "мандраж" серед окупантів, оскільки ті розуміють, що якщо ЗСУ підуть в наступ по флангах, то все Бахмутсько-Соледарське угруповання ризикує опинитися в оточенні.